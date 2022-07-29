***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.387.243Net Dönem Karı (Zararı)2.141.210NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.944.793Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -370.849Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler14 -45.722Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -3.528.222İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER45.491Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -2.937Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 20.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler28.365FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.758.092Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 370.849FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.387.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.387.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.416.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.028.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.028.845 2.416.088Diğer Alacaklar9 6.649 3.712Finansal Varlıklar5 5.000.862 1.460.064Diğer Varlıklar7-8 169.408.358 169.403.577TOPLAM VARLIKLAR175.444.714 173.283.441YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 101.305 81.242TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)101.305 81.242TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)175.343.409 173.202.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)173.202.199Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.141.210Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)175.343.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 370.849Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 213Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 3.528.222Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri14 45.722Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.968ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.947.974Yönetim Ücretleri11 -269.842Saklama Ücretleri11 -44.076Denetim Ücretleri11 -30.834Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -1.461.320ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.806.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.141.210NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.141.210DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.141.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049586BIST