***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:45
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.387.243
Net Dönem Karı (Zararı)
2.141.210
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.944.793
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -370.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -45.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -3.528.222
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
45.491
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -2.937
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 20.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.365
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.758.092
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 370.849
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.387.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.387.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.416.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.028.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.028.845 2.416.088
Diğer Alacaklar
9 6.649 3.712
Finansal Varlıklar
5 5.000.862 1.460.064
Diğer Varlıklar
7-8 169.408.358 169.403.577
TOPLAM VARLIKLAR
175.444.714 173.283.441
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 101.305 81.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
101.305 81.242
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
175.343.409 173.202.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
173.202.199
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.141.210
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
175.343.409
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 370.849
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 213
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 3.528.222
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 45.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.968
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.947.974
Yönetim Ücretleri
11 -269.842
Saklama Ücretleri
11 -44.076
Denetim Ücretleri
11 -30.834
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.461.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.806.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.141.210
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.141.210
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.141.210
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049586
BIST