***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:45
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.155.157
Net Dönem Karı (Zararı)
14.460.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.927.871
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -409.494
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -16.518.377
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.097.426
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 3.862
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 261.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.362.447
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.564.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 409.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.819.166
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.819.166
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.335.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.335.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.998.089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.662.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.662.098 5.998.089
Diğer Alacaklar
9 0 3.862
Diğer Varlıklar
7-8 241.764.605 212.883.781
TOPLAM VARLIKLAR
246.426.703 218.885.732
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 398.361 137.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
398.361 137.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
246.028.342 218.748.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
218.748.530
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.460.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.819.166
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
246.028.342
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 409.494
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 16.518.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 22.520
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.950.391
Yönetim Ücretleri
11 -1.325.418
Saklama Ücretleri
11 -60.479
Denetim Ücretleri
11 -10.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -742.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -351.030
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.489.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.460.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.460.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.460.646
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049587
BIST