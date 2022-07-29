***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.155.157Net Dönem Karı (Zararı)14.460.646NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.927.871Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -409.494Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -16.518.377İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.097.426Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 3.862Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 261.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.362.447FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.564.651Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 409.494FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.819.166Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.819.166Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.335.991NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.335.991DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.998.089DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.662.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.662.098 5.998.089Diğer Alacaklar9 0 3.862Diğer Varlıklar7-8 241.764.605 212.883.781TOPLAM VARLIKLAR246.426.703 218.885.732YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 398.361 137.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)398.361 137.202TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)246.028.342 218.748.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)218.748.530Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.460.646Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.819.166Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)246.028.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 409.494Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 16.518.377Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 22.520ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.950.391Yönetim Ücretleri11 -1.325.418Saklama Ücretleri11 -60.479Denetim Ücretleri11 -10.250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -742.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -351.030ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.489.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.460.646NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.460.646DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.460.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049587BIST