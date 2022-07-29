***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-764.711 961.030Net Dönem Karı (Zararı)1.949.981 227.132NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-315.470 -2.004.277Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-45.311 -2.499Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-378.826Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler108.667 435.722Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.437.500İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.444.533 298.176Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.390.574 -2.336Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.677 1.736.053İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.841.784 -1.435.541FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-810.022 -1.478.969Alınan Faiz45.311 2.499Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.437.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI160.697 -948.007Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.620.700 850.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.460.003 -1.798.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-604.014 13.023NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-604.014 13.023DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ632.735 367DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.721 13.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.721 632.735Diğer Alacaklar8 8.000.395 1.278.159Finansal Varlıklar5 29.566.249 33.577.997Diğer Varlıklar7 14.769 3.888TOPLAM VARLIKLAR37.610.134 35.492.779YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 2.040.798 2.034.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.040.798 2.034.121TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.569.336 33.458.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)33.458.658 2.244.015Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.949.981 227.132Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.620.700 850.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.460.003 -1.798.007TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)35.569.336 1.523.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 45.311 2.499Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 2.313.644 1.487Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 -108.667 -435.722Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 -44.843Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 176.572 2.437.500ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.382.017 2.005.764Yönetim Ücretleri10 -346.739 -28.258Denetim Ücretleri10 -7.857 -1.245Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -16.350 -914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -61.090 -1.748.215ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-432.036 -1.778.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.949.981 227.132NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.949.981 227.132DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.949.981 227.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049588BIST