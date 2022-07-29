***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-764.711 961.030
Net Dönem Karı (Zararı)
1.949.981 227.132
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-315.470 -2.004.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.311 -2.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-378.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
108.667 435.722
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.437.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.444.533 298.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.390.574 -2.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.677 1.736.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.841.784 -1.435.541
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-810.022 -1.478.969
Alınan Faiz
45.311 2.499
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.437.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
160.697 -948.007
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.620.700 850.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.460.003 -1.798.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-604.014 13.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-604.014 13.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
632.735 367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.721 13.390
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.721 632.735
Diğer Alacaklar
8 8.000.395 1.278.159
Finansal Varlıklar
5 29.566.249 33.577.997
Diğer Varlıklar
7 14.769 3.888
TOPLAM VARLIKLAR
37.610.134 35.492.779
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 2.040.798 2.034.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.040.798 2.034.121
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.569.336 33.458.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.458.658 2.244.015
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.949.981 227.132
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.620.700 850.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.460.003 -1.798.007
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.569.336 1.523.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 45.311 2.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 2.313.644 1.487
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -108.667 -435.722
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -44.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 176.572 2.437.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.382.017 2.005.764
Yönetim Ücretleri
10 -346.739 -28.258
Denetim Ücretleri
10 -7.857 -1.245
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -16.350 -914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -61.090 -1.748.215
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-432.036 -1.778.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.949.981 227.132
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.949.981 227.132
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.949.981 227.132
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049588
BIST