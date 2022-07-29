***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.311.004 2.028.658
Net Dönem Karı (Zararı)
22.844.541 12.109.727
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.721.246 -21.631.026
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.014.887 -17.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -36.706.359 -19.599.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.013.875
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.550.814 9.518.416
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 166.257 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 13.644.114 4.781.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.259.557 4.737.099
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.325.891 -2.883
Alınan Temettü
14 1.014.887 17.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.013.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.078.367 -2.018.457
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 8.532.001 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 -13.610.368 -2.018.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.389.371 10.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.389.371 10.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.466.225 1.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.854 11.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.854 9.466.225
Diğer Alacaklar
9 0 166.257
Finansal Varlıklar
5 39.697.014 33.746.328
Diğer Varlıklar
7-8 177.909.230 142.894.000
TOPLAM VARLIKLAR
217.683.098 186.272.810
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-8-9 46.301.997 32.657.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.301.997 32.657.883
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
171.381.101 153.614.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
153.614.927 89.581.868
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.844.541 12.109.727
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.532.001 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.610.368 -2.018.457
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
171.381.101 99.673.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 1.014.887 17.666
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 713.833 1.232.873
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 36.706.359 19.599.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 52.041 2.013.875
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.487.120 22.863.899
Yönetim Ücretleri
11 -1.598.920 -917.899
Performans Ücretleri
11 -13.638.203 -9.207.026
Saklama Ücretleri
11 -39.843 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
11 -9.647 -15.360
Danışmanlık Ücretleri
11 -198.000 -298.355
Kurul Ücretleri
11 0 -5.004
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -14.816 -17.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -143.150 -293.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.642.579 -10.754.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.844.541 12.109.727
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.844.541 12.109.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.844.541 12.109.727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049589
BIST