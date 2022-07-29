***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.311.004 2.028.658Net Dönem Karı (Zararı)22.844.541 12.109.727NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-37.721.246 -21.631.026Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -1.014.887 -17.666Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -36.706.359 -19.599.485Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -2.013.875İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.550.814 9.518.416Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 166.257 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 13.644.114 4.781.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.259.557 4.737.099FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.325.891 -2.883Alınan Temettü14 1.014.887 17.666Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2.013.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.078.367 -2.018.457Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 8.532.001 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit12 -13.610.368 -2.018.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.389.371 10.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.389.371 10.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.466.225 1.229DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 76.854 11.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.854 9.466.225Diğer Alacaklar9 0 166.257Finansal Varlıklar5 39.697.014 33.746.328Diğer Varlıklar7-8 177.909.230 142.894.000TOPLAM VARLIKLAR217.683.098 186.272.810YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-8-9 46.301.997 32.657.883TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.301.997 32.657.883TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)171.381.101 153.614.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)153.614.927 89.581.868Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.844.541 12.109.727Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.532.001 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-13.610.368 -2.018.457TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)171.381.101 99.673.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 1.014.887 17.666Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 713.833 1.232.873Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 36.706.359 19.599.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 52.041 2.013.875ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.487.120 22.863.899Yönetim Ücretleri11 -1.598.920 -917.899Performans Ücretleri11 -13.638.203 -9.207.026Saklama Ücretleri11 -39.843 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri11 -9.647 -15.360Danışmanlık Ücretleri11 -198.000 -298.355Kurul Ücretleri11 0 -5.004Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -14.816 -17.411Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -143.150 -293.117ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.642.579 -10.754.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.844.541 12.109.727FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.844.541 12.109.727DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.844.541 12.109.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049589BIST