***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:46
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.183.910 16.370.747
Net Dönem Karı (Zararı)
182.478.959 9.120.326
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-305.552.825 -31.494.434
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -271.642 -190.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -307.816.117 -22.714.120
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.534.934 -8.589.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
126.986.134 29.964.541
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -15.888.385 -13.129.599
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 151.123.419 -4.043.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.248.900 47.137.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.912.268 7.590.433
Alınan Faiz
14 271.642 190.610
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.589.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.534.926 -14.640.257
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
99.999 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-99.991 0
Faiz Ödemeleri
-2.534.934 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -14.640.257
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.648.984 1.730.490
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -1.080.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.648.984 649.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 968.344 3.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.617.328 653.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.617.328 1.032.454
Diğer Alacaklar
9 28.042.868 12.154.483
Finansal Varlıklar
5 1.987.233 196.161
Diğer Varlıklar
7-8 795.413.020 481.074.965
TOPLAM VARLIKLAR
828.060.449 494.458.063
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 348.613.350 197.489.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
348.613.350 197.489.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
479.447.099 296.968.132
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
296.968.132 220.158.510
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
182.478.959 9.120.326
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
99.999 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-99.991 -14.640.257
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
479.447.099 214.638.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 271.642 190.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 2.844.901 25.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 307.816.117 22.714.120
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 0 -1.238.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 19.758.127 8.589.704
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
330.690.787 30.282.174
Yönetim Ücretleri
11 -2.402.878 -1.629.316
Performans Ücretleri
11 -141.278.328 -16.810.281
Saklama Ücretleri
11 -78.142 -39.421
Denetim Ücretleri
11 -10.096 -10.960
Danışmanlık Ücretleri
11 -17.712 -57.000
Kurul Ücretleri
0 -10.732
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -657.669 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.232.069 -1.862.213
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-145.676.894 -20.419.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.013.893 9.862.251
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2.534.934 -741.925
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
182.478.959 9.120.326
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
182.478.959 9.120.326
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049590
BIST