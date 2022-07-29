***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.183.910 16.370.747Net Dönem Karı (Zararı)182.478.959 9.120.326NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-305.552.825 -31.494.434Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -271.642 -190.610Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -307.816.117 -22.714.120Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.534.934 -8.589.704İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER126.986.134 29.964.541Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -15.888.385 -13.129.599Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 151.123.419 -4.043.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.248.900 47.137.750FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.912.268 7.590.433Alınan Faiz14 271.642 190.610Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 8.589.704FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.534.926 -14.640.257Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit99.999 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-99.991 0Faiz Ödemeleri-2.534.934 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -14.640.257YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.648.984 1.730.490Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -1.080.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.648.984 649.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 968.344 3.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.617.328 653.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.617.328 1.032.454Diğer Alacaklar9 28.042.868 12.154.483Finansal Varlıklar5 1.987.233 196.161Diğer Varlıklar7-8 795.413.020 481.074.965TOPLAM VARLIKLAR828.060.449 494.458.063YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 348.613.350 197.489.931TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)348.613.350 197.489.931TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)479.447.099 296.968.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)296.968.132 220.158.510Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)182.478.959 9.120.326Katılma Payı İhraç Tutarı (+)99.999 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-99.991 -14.640.257TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)479.447.099 214.638.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri14 271.642 190.610Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 2.844.901 25.869Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 307.816.117 22.714.120Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri14 0 -1.238.129Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 19.758.127 8.589.704ESAS FAALİYET GELİRLERİ330.690.787 30.282.174Yönetim Ücretleri11 -2.402.878 -1.629.316Performans Ücretleri11 -141.278.328 -16.810.281Saklama Ücretleri11 -78.142 -39.421Denetim Ücretleri11 -10.096 -10.960Danışmanlık Ücretleri11 -17.712 -57.000Kurul Ücretleri0 -10.732Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -657.669 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -1.232.069 -1.862.213ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-145.676.894 -20.419.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)185.013.893 9.862.251FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-2.534.934 -741.925NET DÖNEM KARI (ZARARI)182.478.959 9.120.326DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)182.478.959 9.120.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049590BIST