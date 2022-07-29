***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-251.366.534Net Dönem Karı (Zararı)-1.903.660NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.019.706Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -7.279.472Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 8.303.077Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.899İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-257.762.052Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -249.921.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 540.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.381.955FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-258.646.006Alınan Faiz13 7.279.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI254.905.238Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit254.905.238YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.538.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.538.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.538.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.538.704Diğer Alacaklar8 249.921.000Diğer Varlıklar7 82.777TOPLAM VARLIKLAR253.542.481YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 540.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)540.903TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)253.001.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.903.660Katılma Payı İhraç Tutarı (+)254.905.238TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)253.001.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 7.279.472Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 41.377Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 3.899Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 -8.303.077ESAS FAALİYET GELİRLERİ-978.329Yönetim Ücretleri10 -255.656Saklama Ücretleri10 -7.708Denetim Ücretleri10 -6.184Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -230.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -425.783ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-925.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.903.660NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.903.660DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.903.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049591BIST