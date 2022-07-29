***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-251.366.534
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.903.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.019.706
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.279.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 8.303.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.899
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-257.762.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -249.921.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 540.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.381.955
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-258.646.006
Alınan Faiz
13 7.279.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
254.905.238
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
254.905.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.538.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.538.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.538.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.538.704
Diğer Alacaklar
8 249.921.000
Diğer Varlıklar
7 82.777
TOPLAM VARLIKLAR
253.542.481
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 540.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
540.903
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
253.001.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.903.660
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
254.905.238
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
253.001.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 7.279.472
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 41.377
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 3.899
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -8.303.077
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-978.329
Yönetim Ücretleri
10 -255.656
Saklama Ücretleri
10 -7.708
Denetim Ücretleri
10 -6.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -230.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -425.783
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-925.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.903.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.903.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.903.660
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049591
BIST