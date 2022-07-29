***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.415.186 339Net Dönem Karı (Zararı)10.700.756 6.697.737NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.295.864 -12.439.732Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 251.127 -738.387Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 6.044.737 -11.601.539Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -99.806İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.330.307 4.904.141Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -12.556 -5.946.367Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -5.687.794 2.223.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.629.957 8.626.891FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.666.313 -837.854Alınan Faiz-251.127 738.387Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 99.806FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.915.186 339NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.915.186 339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.747.382 11.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.662.568 11.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.662.568 4.747.382Diğer Alacaklar8 27.740 15.184Finansal Varlıklar5 55.954.093 45.772.323Diğer Varlıklar7-8 64.781.748 75.378.298TOPLAM VARLIKLAR132.426.149 125.913.187YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-9 16.181.995 21.869.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.181.995 21.869.789TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)116.244.154 104.043.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)104.043.398 58.605.845Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.700.756 6.697.737Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.500.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)116.244.154 65.303.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 251.127 738.387Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 24.661.446 1.543.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -6.044.737 11.601.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 61.156 99.806ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.928.992 13.983.720Yönetim Ücretleri11 -1.086.080 -612.075Performans Ücretleri11 -3.223.657 -6.311.297Saklama Ücretleri11 -28.281 0Denetim Ücretleri11 -8.752 -8.370Danışmanlık Ücretleri11 -1.217.649 -151.565Kurul Ücretleri11 0 -3.266Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -226.638 -16.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -2.437.179 -182.443ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.228.236 -7.285.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.700.756 6.697.737NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.700.756 6.697.737DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.700.756 6.697.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049592BIST