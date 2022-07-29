***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.415.186 339
Net Dönem Karı (Zararı)
10.700.756 6.697.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.295.864 -12.439.732
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 251.127 -738.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 6.044.737 -11.601.539
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -99.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.330.307 4.904.141
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -12.556 -5.946.367
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -5.687.794 2.223.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.629.957 8.626.891
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.666.313 -837.854
Alınan Faiz
-251.127 738.387
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 99.806
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.915.186 339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.915.186 339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.747.382 11.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.662.568 11.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.662.568 4.747.382
Diğer Alacaklar
8 27.740 15.184
Finansal Varlıklar
5 55.954.093 45.772.323
Diğer Varlıklar
7-8 64.781.748 75.378.298
TOPLAM VARLIKLAR
132.426.149 125.913.187
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-9 16.181.995 21.869.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.181.995 21.869.789
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.244.154 104.043.398
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
104.043.398 58.605.845
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.700.756 6.697.737
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.500.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
116.244.154 65.303.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 251.127 738.387
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 24.661.446 1.543.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -6.044.737 11.601.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 61.156 99.806
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.928.992 13.983.720
Yönetim Ücretleri
11 -1.086.080 -612.075
Performans Ücretleri
11 -3.223.657 -6.311.297
Saklama Ücretleri
11 -28.281 0
Denetim Ücretleri
11 -8.752 -8.370
Danışmanlık Ücretleri
11 -1.217.649 -151.565
Kurul Ücretleri
11 0 -3.266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -226.638 -16.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.437.179 -182.443
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.228.236 -7.285.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.700.756 6.697.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.700.756 6.697.737
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.700.756 6.697.737
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049592
BIST