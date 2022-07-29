***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI692.974 638.159Net Dönem Karı (Zararı)-212.778 -254.578NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER747.347 -2.013.928Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 0 -28.801Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 747.347 -986.697Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -998.430İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER158.405 1.879.434Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.042.488 -1.405.408Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.308.911 588.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.108.018 2.696.694FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR692.974 -389.072Alınan Faiz0 28.801Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 998.430FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.137.516 -631.473Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 348.649Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -980.122Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.137.516 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-444.542 6.686NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-444.542 6.686DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 535.643 1.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 91.101 8.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 91.101 535.643Diğer Alacaklar9 1.045.387 2.899Diğer Varlıklar7-9 14.344.421 12.983.750TOPLAM VARLIKLAR15.480.909 13.522.292YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 4.726.631 1.417.720TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.726.631 1.417.720TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.754.278 12.104.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.104.572 11.881.004Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-212.778 -254.578Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 348.693Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.137.516 -980.122TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.754.278 10.994.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 0 28.801Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 21.750 28.564Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -747.347 986.697Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 175Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 4.034.714 998.430ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.309.117 2.042.667Yönetim Ücretleri11 -63.070 -58.921Saklama Ücretleri11 -3.089 -10.549Denetim Ücretleri11 -3.891 -850Kurul Ücretleri11 0 -1.094Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -19.704 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -3.432.141 -2.225.831ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.521.895 -2.297.245ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-212.778 -254.578NET DÖNEM KARI (ZARARI)-212.778 -254.578DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-212.778 -254.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049593BIST