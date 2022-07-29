Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 19:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
692.974 638.159
Net Dönem Karı (Zararı)
-212.778 -254.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
747.347 -2.013.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -28.801
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 747.347 -986.697
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -998.430
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
158.405 1.879.434
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.042.488 -1.405.408
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.308.911 588.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.108.018 2.696.694
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
692.974 -389.072
Alınan Faiz
0 28.801
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 998.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.137.516 -631.473
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 348.649
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -980.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.137.516 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-444.542 6.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-444.542 6.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 535.643 1.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.101 8.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.101 535.643
Diğer Alacaklar
9 1.045.387 2.899
Diğer Varlıklar
7-9 14.344.421 12.983.750
TOPLAM VARLIKLAR
15.480.909 13.522.292
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 4.726.631 1.417.720
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.726.631 1.417.720
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.754.278 12.104.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.104.572 11.881.004
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-212.778 -254.578
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 348.693
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.137.516 -980.122
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.754.278 10.994.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 0 28.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 21.750 28.564
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -747.347 986.697
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.034.714 998.430
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.309.117 2.042.667
Yönetim Ücretleri
11 -63.070 -58.921
Saklama Ücretleri
11 -3.089 -10.549
Denetim Ücretleri
11 -3.891 -850
Kurul Ücretleri
11 0 -1.094
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -19.704 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.432.141 -2.225.831
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.521.895 -2.297.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-212.778 -254.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.778 -254.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.778 -254.578



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049593


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.592
Değişim :  1,93% |  49,05
Açılış :  2.548  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.594 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 12,23 1.702.285 % 9,98  
UZERB 38,56 1.463.070 % 9,98  
KRPLS 5,65 551.528.428 % 9,92  
BEYAZ 11,20 19.182.549 % 9,91  
ICBCT 6,25 65.791.907 % 9,84  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9111 17,9135 % -0,05  
Euro 18,3127 18,3689 % 0,51  
Sterlin 21,7756 21,8848 % 0,01  
Frank 18,7695 18,8825 % 0,33  
Riyal 4,7592 4,7830 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 10,44  
Altın Gr. 1.017 1.018 4,97  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru