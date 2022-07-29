***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
692.974 638.159
Net Dönem Karı (Zararı)
-212.778 -254.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
747.347 -2.013.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -28.801
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 747.347 -986.697
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -998.430
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
158.405 1.879.434
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.042.488 -1.405.408
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.308.911 588.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.108.018 2.696.694
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
692.974 -389.072
Alınan Faiz
0 28.801
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 998.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.137.516 -631.473
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 348.649
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -980.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.137.516 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-444.542 6.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-444.542 6.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 535.643 1.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.101 8.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.101 535.643
Diğer Alacaklar
9 1.045.387 2.899
Diğer Varlıklar
7-9 14.344.421 12.983.750
TOPLAM VARLIKLAR
15.480.909 13.522.292
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 4.726.631 1.417.720
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.726.631 1.417.720
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.754.278 12.104.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.104.572 11.881.004
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-212.778 -254.578
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 348.693
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.137.516 -980.122
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.754.278 10.994.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 0 28.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 21.750 28.564
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -747.347 986.697
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.034.714 998.430
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.309.117 2.042.667
Yönetim Ücretleri
11 -63.070 -58.921
Saklama Ücretleri
11 -3.089 -10.549
Denetim Ücretleri
11 -3.891 -850
Kurul Ücretleri
11 0 -1.094
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -19.704 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.432.141 -2.225.831
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.521.895 -2.297.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-212.778 -254.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.778 -254.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.778 -254.578
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049593
BIST