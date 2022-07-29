***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.930.112 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.045 -354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.818 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 12.818 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.924.339 354
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 4.146 -492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.920.193 846
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.930.112 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.057.138 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.500.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.557.138 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.026 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.026 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 135.933 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.907 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.907 135.933
Finansal Varlıklar
5 0 9.936.309
Diğer Varlıklar
8 23.851 20.553
TOPLAM VARLIKLAR
32.758 10.092.795
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-9 30.088 25.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.088 25.942
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.670 10.066.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.066.853 1.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-7.045 -354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.500.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.557.138 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.670 1.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 8.882 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 30.467 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -12.818 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.910 0
Yönetim Ücretleri
11 -9.087 0
Saklama Ücretleri
11 -796 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.432 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -22.640 -354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.955 -354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.045 -354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.045 -354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.045 -354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049594
BIST