***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.930.112 0Net Dönem Karı (Zararı)-7.045 -354NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12.818 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 12.818 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.924.339 354Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 4.146 -492İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.920.193 846FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.930.112 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.057.138 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.500.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-13.557.138 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-127.026 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-127.026 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 135.933 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.907 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.907 135.933Finansal Varlıklar5 0 9.936.309Diğer Varlıklar8 23.851 20.553TOPLAM VARLIKLAR32.758 10.092.795YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-9 30.088 25.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.088 25.942TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.670 10.066.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.066.853 1.710Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-7.045 -354Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.500.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-13.557.138 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.670 1.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 8.882 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 30.467 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -12.818 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.910 0Yönetim Ücretleri11 -9.087 0Saklama Ücretleri11 -796 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -2.432 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -22.640 -354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-34.955 -354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.045 -354NET DÖNEM KARI (ZARARI)-7.045 -354DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-7.045 -354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049594BIST