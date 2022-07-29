***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.757.441 -2.161.306
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.688.839 366.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.684.391 -1.027.829
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.932
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 1.687.323
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.761.889 -1.499.557
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.800
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
186.787 7.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.570.302 -1.507.226
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.757.441 -2.161.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.733.043 2.171.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
214.081 2.171.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.950.056
Faiz Ödemeleri
14 2.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.398 9.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.398 9.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.276 9.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.276 4.878
Diğer Alacaklar
9 655 5.455
Finansal Varlıklar
5 156.031 3.424.549
Diğer Varlıklar
7-8 14.010.893 14.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
14.196.855 17.434.882
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 214.582 27.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
214.582 27.795
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.982.273 17.407.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.407.087
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.688.839
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
214.081
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.950.056
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.982.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 2.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 33.954 654.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -1.687.323 1.027.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 177
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.650.260 1.682.398
Yönetim Ücretleri
11 -7.272 -3.710
Saklama Ücretleri
11 -4.663 -205
Denetim Ücretleri
11 -4.109
Kurul Ücretleri
11 -133
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -533 -294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -22.002 -2.838
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.579 -7.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.688.839 1.675.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.688.839 1.675.218
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.688.839 1.675.218
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049595
BIST