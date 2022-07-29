***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.757.441 -2.161.306Net Dönem Karı (Zararı)-1.688.839 366.080NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.684.391 -1.027.829Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -2.932Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 1.687.323İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.761.889 -1.499.557Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.800Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler186.787 7.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.570.302 -1.507.226FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.757.441 -2.161.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.733.043 2.171.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit214.081 2.171.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.950.056Faiz Ödemeleri14 2.932YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.398 9.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.398 9.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.878DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.276 9.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.276 4.878Diğer Alacaklar9 655 5.455Finansal Varlıklar5 156.031 3.424.549Diğer Varlıklar7-8 14.010.893 14.000.000TOPLAM VARLIKLAR14.196.855 17.434.882YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 214.582 27.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)214.582 27.795TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.982.273 17.407.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.407.087Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.688.839Katılma Payı İhraç Tutarı (+)214.081Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.950.056TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.982.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 2.932Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 33.954 654.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -1.687.323 1.027.829Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 177ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.650.260 1.682.398Yönetim Ücretleri11 -7.272 -3.710Saklama Ücretleri11 -4.663 -205Denetim Ücretleri11 -4.109Kurul Ücretleri11 -133Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -533 -294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -22.002 -2.838ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.579 -7.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.688.839 1.675.218NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.688.839 1.675.218DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.688.839 1.675.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049595BIST