***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.397.674 -10.170.911Net Dönem Karı (Zararı)19.938.355 20.892.312NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0.819 29.531.295Diğer Varlıklar7-8 56.820.239 31.296.832TOPLAM VARLIKLAR91.133.292 61.491.848YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 7.861.313 44.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.861.313 44.411TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)83.271.979 61.447.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)61.447.437 23.484.098Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19.938.355 20.892.312Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.191.599 10.179.325Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.305.412 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)83.271.979 54.555.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 83.843 6.897Temettü Gelirleri14 1.170 359Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 1.742.127 8.425.505Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 26.080.023 13.953.012Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri14 -10.752 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 29 66.612ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.896.440 22.452.385Yönetim Ücretleri11 -7.416 -6.728Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri11 -17.992 0Denetim Ücretleri11 -3.891 -4.120Kurul Ücretleri11 0 -2.728Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -7.890.908 -27.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -37.878 -1.519.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.958.085 -1.560.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.938.355 20.892.312NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.938.355 20.892.312DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.938.355 20.892.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049596BIST