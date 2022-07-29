***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.397.674 -10.170.911
Net Dönem Karı (Zararı)
19.938.355 20.892.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0.819 29.531.295
Diğer Varlıklar
7-8 56.820.239 31.296.832
TOPLAM VARLIKLAR
91.133.292 61.491.848
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 7.861.313 44.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.861.313 44.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.271.979 61.447.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.447.437 23.484.098
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.938.355 20.892.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.191.599 10.179.325
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.305.412 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
83.271.979 54.555.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 83.843 6.897
Temettü Gelirleri
14 1.170 359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.742.127 8.425.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 26.080.023 13.953.012
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 -10.752 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 29 66.612
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.896.440 22.452.385
Yönetim Ücretleri
11 -7.416 -6.728
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
11 -17.992 0
Denetim Ücretleri
11 -3.891 -4.120
Kurul Ücretleri
11 0 -2.728
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -7.890.908 -27.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -37.878 -1.519.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.958.085 -1.560.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.938.355 20.892.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.938.355 20.892.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.938.355 20.892.312
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049596
BIST