***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.400.089 -12.009.983Net Dönem Karı (Zararı)142.110.496 186.087.569NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-179.424.760 -240.946.811Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -439.027 -23.211Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -178.985.733 -240.772.476Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-151.124İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER35.475.148 42.674.924Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -179.066.241 -33.288Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 35.570.743 50.014.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler178.970.646 -7.306.787FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.839.116 -12.184.318Alınan Faiz13 439.027 23.211Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)151.124FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 12.014.835Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.014.835YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.400.089 4.852NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.400.089 4.852DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.633.584 1.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.233.495 6.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.233.495 2.633.584Diğer Alacaklar8 26.306Finansal Varlıklar5 417.701.528 238.635.287Diğer Varlıklar7 68.106 26.715TOPLAM VARLIKLAR419.003.129 241.321.892YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 80.383.300 44.812.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)80.383.300 44.812.557TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)338.619.829 196.509.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)196.509.333 32.975.441Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)142.110.496 186.087.569Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.014.835TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)338.619.829 231.077.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 439.027 23.211Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 72.110 88.652Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 178.985.733 240.772.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 806.853 151.124ESAS FAALİYET GELİRLERİ180.303.723 241.035.463Yönetim Ücretleri10 -2.743.342 -875.490Performans Ücretleri10 -35.304.940 -53.978.231Saklama Ücretleri10 -69.107Denetim Ücretleri10 -35.066 -6.320Danışmanlık Ücretleri-18.840Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-18.313Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -40.772 -50.700ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.193.227 -54.947.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.110.496 186.087.569NET DÖNEM KARI (ZARARI)142.110.496 186.087.569DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)142.110.496 186.087.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049597BIST