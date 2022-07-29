***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.400.089 -12.009.983
Net Dönem Karı (Zararı)
142.110.496 186.087.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-179.424.760 -240.946.811
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -439.027 -23.211
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -178.985.733 -240.772.476
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-151.124
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.475.148 42.674.924
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -179.066.241 -33.288
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 35.570.743 50.014.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
178.970.646 -7.306.787
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.839.116 -12.184.318
Alınan Faiz
13 439.027 23.211
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
151.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 12.014.835
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.014.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.400.089 4.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.400.089 4.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.633.584 1.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.233.495 6.381
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.233.495 2.633.584
Diğer Alacaklar
8 26.306
Finansal Varlıklar
5 417.701.528 238.635.287
Diğer Varlıklar
7 68.106 26.715
TOPLAM VARLIKLAR
419.003.129 241.321.892
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 80.383.300 44.812.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.383.300 44.812.557
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
338.619.829 196.509.335
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
196.509.333 32.975.441
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
142.110.496 186.087.569
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.014.835
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
338.619.829 231.077.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 439.027 23.211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 72.110 88.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 178.985.733 240.772.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 806.853 151.124
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
180.303.723 241.035.463
Yönetim Ücretleri
10 -2.743.342 -875.490
Performans Ücretleri
10 -35.304.940 -53.978.231
Saklama Ücretleri
10 -69.107
Denetim Ücretleri
10 -35.066 -6.320
Danışmanlık Ücretleri
-18.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-18.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -40.772 -50.700
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.193.227 -54.947.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.110.496 186.087.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
142.110.496 186.087.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
142.110.496 186.087.569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049597
BIST