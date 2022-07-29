***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.590.732 -89.242.868Net Dönem Karı (Zararı)14.401.428 1.055.566NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER197.758 -809.535Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -198.734 -183.593Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 11.196Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 385.296 -625.942İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.388.652 -89.672.492Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -5.965.023 -75.362.366Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -17.756.201 80.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler332.572 -14.390.312FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.789.466 -89.426.461Alınan Faiz13 198.734 183.593FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.180.839 89.250.844Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit5.180.839 89.513.038Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-262.194YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.409.893 7.976NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.409.893 7.976DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.237.147 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 827.254 7.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 827.254 4.237.147Diğer Alacaklar8 6.000.000 34.977Finansal Varlıklar5 341.433.983 342.205.271Diğer Varlıklar7 46.484 4.260TOPLAM VARLIKLAR348.307.721 346.481.655YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 24.153.385 41.909.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.153.385 41.909.586TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)324.154.336 304.572.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)304.572.069Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.401.428 1.055.566Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.180.839 89.513.038Katılma Payı İade Tutarı (-)-262.194TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)324.154.336 90.306.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 198.734 183.593Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 471.176 461.489Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 -385.296 625.942Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 -11.196Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.064 20.181ESAS FAALİYET GELİRLERİ274.482 1.291.205Yönetim Ücretleri10 -3.530.993 -216.160Performans Ücretleri10 17.852.768Saklama Ücretleri10 -66.573 -7.807Denetim Ücretleri10 -10.439 -1.673Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -20.420 -880Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -97.397 -9.119ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)14.126.946 -235.639ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.401.428 1.055.566NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.401.428 1.055.566DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.401.428 1.055.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049598BIST