***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.590.732 -89.242.868
Net Dönem Karı (Zararı)
14.401.428 1.055.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
197.758 -809.535
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -198.734 -183.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 11.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 385.296 -625.942
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.388.652 -89.672.492
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -5.965.023 -75.362.366
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -17.756.201 80.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
332.572 -14.390.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.789.466 -89.426.461
Alınan Faiz
13 198.734 183.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.180.839 89.250.844
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.180.839 89.513.038
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-262.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.409.893 7.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.409.893 7.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.237.147 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 827.254 7.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 827.254 4.237.147
Diğer Alacaklar
8 6.000.000 34.977
Finansal Varlıklar
5 341.433.983 342.205.271
Diğer Varlıklar
7 46.484 4.260
TOPLAM VARLIKLAR
348.307.721 346.481.655
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 24.153.385 41.909.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.153.385 41.909.586
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
324.154.336 304.572.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
304.572.069
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.401.428 1.055.566
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.180.839 89.513.038
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-262.194
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
324.154.336 90.306.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 198.734 183.593
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 471.176 461.489
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -385.296 625.942
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -11.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.064 20.181
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
274.482 1.291.205
Yönetim Ücretleri
10 -3.530.993 -216.160
Performans Ücretleri
10 17.852.768
Saklama Ücretleri
10 -66.573 -7.807
Denetim Ücretleri
10 -10.439 -1.673
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -20.420 -880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -97.397 -9.119
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
14.126.946 -235.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.401.428 1.055.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.401.428 1.055.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.401.428 1.055.566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049598
BIST