***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.153.268 2.533.003Net Dönem Karı (Zararı)6.395.282 8.506.842NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.304.607 -10.233.985Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-288.221 -28.486Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-191.977Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.617.010Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.784.805 -7.588.489İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.834.842 -3.356.829Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.303.459 -4.210.236Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.787.575 2.696.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler256.192 -1.843.243FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.865.047 -5.083.972Alınan Temettü13 28.486Alınan Faiz12 288.221Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 7.588.489FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.705.082 -2.526.493Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.257.507Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.199.998Faiz Ödemeleri-14.505.084 -3.784.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.551.814 6.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.551.814 6.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.659.792 1.532DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.107.978 8.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.107.978 7.659.792Diğer Alacaklar9 1.436.836 133.377Finansal Varlıklar5 4.124.262 3.628.282Diğer Varlıklar6 47.845.000 55.190.000TOPLAM VARLIKLAR54.514.076 66.611.451YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 2.168.375 4.955.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.168.375 4.955.950TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.345.701 61.655.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)61.655.501 42.046.797Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.395.282 8.506.842Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.257.507Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.705.082 -3.784.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)52.345.701 48.027.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 288.221 28.486Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 8.305.085 1.824.975Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -6.784.805 2.617.010Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri14 191.977Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 6.806.038 7.588.489ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.806.516 12.058.960Yönetim Ücretleri10 -75.739 -67.534Saklama Ücretleri10 -14.088Denetim Ücretleri10 -6.533 -5.270Danışmanlık Ücretleri10 -7.864 -4.780Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -696.252 -18.867Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.610.758 -3.455.667ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.411.234 -3.552.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.395.282 8.506.842NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.395.282 8.506.842DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.395.282 8.506.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049599BIST