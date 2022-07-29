***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.153.268 2.533.003
Net Dönem Karı (Zararı)
6.395.282 8.506.842
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.304.607 -10.233.985
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-288.221 -28.486
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-191.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.617.010
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.784.805 -7.588.489
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.834.842 -3.356.829
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.303.459 -4.210.236
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.787.575 2.696.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
256.192 -1.843.243
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.865.047 -5.083.972
Alınan Temettü
13 28.486
Alınan Faiz
12 288.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 7.588.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.705.082 -2.526.493
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.257.507
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.199.998
Faiz Ödemeleri
-14.505.084 -3.784.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.551.814 6.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.551.814 6.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.659.792 1.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.107.978 8.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.107.978 7.659.792
Diğer Alacaklar
9 1.436.836 133.377
Finansal Varlıklar
5 4.124.262 3.628.282
Diğer Varlıklar
6 47.845.000 55.190.000
TOPLAM VARLIKLAR
54.514.076 66.611.451
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 2.168.375 4.955.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.168.375 4.955.950
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.345.701 61.655.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.655.501 42.046.797
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.395.282 8.506.842
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.257.507
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.705.082 -3.784.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.345.701 48.027.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 288.221 28.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 8.305.085 1.824.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -6.784.805 2.617.010
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 191.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 6.806.038 7.588.489
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.806.516 12.058.960
Yönetim Ücretleri
10 -75.739 -67.534
Saklama Ücretleri
10 -14.088
Denetim Ücretleri
10 -6.533 -5.270
Danışmanlık Ücretleri
10 -7.864 -4.780
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -696.252 -18.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.610.758 -3.455.667
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.411.234 -3.552.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.395.282 8.506.842
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.395.282 8.506.842
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.395.282 8.506.842
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049599
BIST