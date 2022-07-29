***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.130.099
Net Dönem Karı (Zararı)
19.672.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.408.699
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -21.523
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -16.387.176
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.415.100
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -2.603.489
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 9.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.820.791
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.151.622
Alınan Faiz
13 21.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.350.423
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.131.584
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.781.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.220.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.220.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.220.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.220.324
Diğer Alacaklar
8 2.603.489
Finansal Varlıklar
5 21.206.891
Diğer Varlıklar
7 1.076
TOPLAM VARLIKLAR
31.031.780
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 9.180
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.180
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.022.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.672.177
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.131.584
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.781.161
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.022.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 21.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 3.283.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 16.387.176
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.692.074
Yönetim Ücretleri
10 -3.008
Saklama Ücretleri
10 -1.615
Denetim Ücretleri
10 -6.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -6.813
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.672.177
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.672.177
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.672.177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049600
BIST