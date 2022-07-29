***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.130.099Net Dönem Karı (Zararı)19.672.177NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.408.699Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -21.523Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -16.387.176İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.415.100Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -2.603.489Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 9.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.820.791FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.151.622Alınan Faiz13 21.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.350.423Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.131.584Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.781.161YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.220.324NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.220.324DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.220.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.220.324Diğer Alacaklar8 2.603.489Finansal Varlıklar5 21.206.891Diğer Varlıklar7 1.076TOPLAM VARLIKLAR31.031.780YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 9.180TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.180TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)31.022.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19.672.177Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.131.584Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.781.161TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)31.022.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 21.523Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 3.283.375Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 16.387.176ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.692.074Yönetim Ücretleri10 -3.008Saklama Ücretleri10 -1.615Denetim Ücretleri10 -6.184Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -2.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -6.813ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-19.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.672.177NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.672.177DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.672.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049600BIST