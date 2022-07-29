***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.196.188Net Dönem Karı (Zararı)56.217.434NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-57.400.963Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 96.360Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -57.497.323İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-63.916.299Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -6.207Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 90.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-64.000.658FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-65.099.828Alınan Faiz14 -96.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.482.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit65.482.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)285.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)285.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ290.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 290.976 5.164Diğer Alacaklar9 12.087 5.880Diğer Varlıklar7-8 121.499.061 1.080TOPLAM VARLIKLAR121.802.124 12.124YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 98.543 7.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)98.543 7.977TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)121.703.581 4.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.147Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)56.217.434Katılma Payı İhraç Tutarı (+)65.482.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)121.703.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 96.360Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 258.492Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 57.497.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 5.907ESAS FAALİYET GELİRLERİ57.858.082Yönetim Ücretleri11 -167.808Saklama Ücretleri11 -17.833Denetim Ücretleri11 -19.572Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -1.280.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -155.435ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.640.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.217.434NET DÖNEM KARI (ZARARI)56.217.434DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)56.217.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049601BIST