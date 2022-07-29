***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 19:50
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.196.188
Net Dönem Karı (Zararı)
56.217.434
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-57.400.963
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 96.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -57.497.323
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.916.299
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -6.207
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 90.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-64.000.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-65.099.828
Alınan Faiz
14 -96.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.482.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
65.482.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
285.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
285.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
290.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 290.976 5.164
Diğer Alacaklar
9 12.087 5.880
Diğer Varlıklar
7-8 121.499.061 1.080
TOPLAM VARLIKLAR
121.802.124 12.124
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 98.543 7.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.543 7.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.703.581 4.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.147
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
56.217.434
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
65.482.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
121.703.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 96.360
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 258.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 57.497.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.907
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.858.082
Yönetim Ücretleri
11 -167.808
Saklama Ücretleri
11 -17.833
Denetim Ücretleri
11 -19.572
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -1.280.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -155.435
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.640.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.217.434
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.217.434
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.217.434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049601
BIST