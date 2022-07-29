***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.924.512 -293.598Net Dönem Karı (Zararı)38.000.135 16.136NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-27.279.295 -27.806Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -573.624 -7.147Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 92.355Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -26.798.026 -21.095Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler436İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.218.976 -289.075Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -59.201.408 -540Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -783.853 3.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.766.285 -291.535FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-34.498.136 -300.745Alınan Faiz13 573.624 7.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.566.669 1.250.436Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit38.635.740 1.250.436Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.069.071YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.642.157 956.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.642.157 956.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.807.007 956.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.807.007 164.850Diğer Alacaklar8 12.592.170 656.098Finansal Varlıklar5 100.680.964 41.479.556Diğer Varlıklar7 6.985 3.671TOPLAM VARLIKLAR116.087.126 42.304.175YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 26.457 810.310TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.457 810.310TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)116.060.669 41.493.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)41.493.865Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)38.000.135 16.136Katılma Payı İhraç Tutarı (+)38.635.740 1.250.436Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.069.071TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)116.060.669 1.266.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 573.624 7.147Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 10.788.592Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 26.798.026 21.095Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 -92.355 -3.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.281ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.072.168 25.138Yönetim Ücretleri10 -7.603 -2.607Saklama Ücretleri10 -22.452Denetim Ücretleri10 -5.761Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -889Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -35.328 -6.395ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.033 -9.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.000.135 16.136NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.000.135 16.136DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.000.135 16.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049623BIST