***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:01
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.924.512 -293.598
Net Dönem Karı (Zararı)
38.000.135 16.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.279.295 -27.806
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -573.624 -7.147
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 92.355
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -26.798.026 -21.095
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
436
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.218.976 -289.075
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -59.201.408 -540
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -783.853 3.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.766.285 -291.535
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.498.136 -300.745
Alınan Faiz
13 573.624 7.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.566.669 1.250.436
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
38.635.740 1.250.436
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.069.071
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.642.157 956.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.642.157 956.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.807.007 956.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.807.007 164.850
Diğer Alacaklar
8 12.592.170 656.098
Finansal Varlıklar
5 100.680.964 41.479.556
Diğer Varlıklar
7 6.985 3.671
TOPLAM VARLIKLAR
116.087.126 42.304.175
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 26.457 810.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.457 810.310
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.060.669 41.493.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.493.865
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.000.135 16.136
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.635.740 1.250.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.069.071
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
116.060.669 1.266.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 573.624 7.147
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 10.788.592
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 26.798.026 21.095
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -92.355 -3.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.281
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.072.168 25.138
Yönetim Ücretleri
10 -7.603 -2.607
Saklama Ücretleri
10 -22.452
Denetim Ücretleri
10 -5.761
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -35.328 -6.395
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.033 -9.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.000.135 16.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.000.135 16.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.000.135 16.136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049623
BIST