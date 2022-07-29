***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.453.148
Net Dönem Karı (Zararı)
33.931.355
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.143.112
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
13 -56.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -21.086.324
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-391.883
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -6.617.646
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 3.843.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.382.149
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.396.360
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 56.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.803.370
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
23.183.505
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.651.648
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.335.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.350.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.350.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.358.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.541
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.541 1.358.763
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 840.343 908.725
Diğer Alacaklar
8 6.686.560 532
Finansal Varlıklar
5 67.487.363 48.788.706
Diğer Varlıklar
7 5.518
TOPLAM VARLIKLAR
75.028.325 51.056.726
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 5.088.311 1.244.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.088.311 1.244.697
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.940.014 49.812.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
49.812.029
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.931.355
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
23.183.505
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-36.986.875
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.940.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 56.788
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 17.611.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 21.086.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.581
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.756.264
Yönetim Ücretleri
10 -590.375
Performans Ücretleri
10 -4.146.115
Saklama Ücretleri
10 -15.087
Denetim Ücretleri
10 -14.024
Kurul Ücretleri
10 -401
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -28.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -29.971
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.824.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.931.355
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.931.355
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.931.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049643
BIST