***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.453.148Net Dönem Karı (Zararı)33.931.355NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.143.112Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler13 -56.788Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -21.086.324İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-391.883Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -6.617.646Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 3.843.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.382.149FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR12.396.360Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 56.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.803.370Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit23.183.505Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-19.651.648Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.335.227YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.350.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.350.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.358.763DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.541 1.358.763Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 840.343 908.725Diğer Alacaklar8 6.686.560 532Finansal Varlıklar5 67.487.363 48.788.706Diğer Varlıklar7 5.518TOPLAM VARLIKLAR75.028.325 51.056.726YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 5.088.311 1.244.697TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.088.311 1.244.697TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)69.940.014 49.812.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)49.812.029Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)33.931.355Katılma Payı İhraç Tutarı (+)23.183.505Katılma Payı İade Tutarı (-)-36.986.875TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)69.940.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 56.788Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 17.611.571Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 21.086.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.581ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.756.264Yönetim Ücretleri10 -590.375Performans Ücretleri10 -4.146.115Saklama Ücretleri10 -15.087Denetim Ücretleri10 -14.024Kurul Ücretleri10 -401Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -28.936Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -29.971ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.824.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.931.355NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.931.355DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.931.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049643BIST