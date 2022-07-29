***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.741.619Net Dönem Karı (Zararı)24.045.789NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.173.600Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -105.500Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -24.068.100İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-163.719.308Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -148.988.862Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 78.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.808.500FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-163.847.119Alınan Faiz13 105.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI163.742.796Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit163.742.796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.177Diğer Alacaklar8 148.988.862Finansal Varlıklar5 38.876.600TOPLAM VARLIKLAR187.866.639YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 78.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)78.054TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)187.788.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.045.789Katılma Payı İhraç Tutarı (+)163.742.796Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)187.788.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 105.500Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 24.068.100ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.173.600Yönetim Ücretleri10 -87.304Saklama Ücretleri10 -4.694Denetim Ücretleri10 -6.184Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -29.629ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-127.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.045.789NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.045.789DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.045.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049645BIST