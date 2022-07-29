***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.741.619
Net Dönem Karı (Zararı)
24.045.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.173.600
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -105.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -24.068.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-163.719.308
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -148.988.862
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 78.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.808.500
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-163.847.119
Alınan Faiz
13 105.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.742.796
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
163.742.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.177
Diğer Alacaklar
8 148.988.862
Finansal Varlıklar
5 38.876.600
TOPLAM VARLIKLAR
187.866.639
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 78.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
78.054
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
187.788.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.045.789
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
163.742.796
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
187.788.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 105.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 24.068.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.173.600
Yönetim Ücretleri
10 -87.304
Saklama Ücretleri
10 -4.694
Denetim Ücretleri
10 -6.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -29.629
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-127.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.045.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.045.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.045.789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049645
BIST