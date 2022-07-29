***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.317.904 -227.111
Net Dönem Karı (Zararı)
14 -17.505.032 1.672.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.983.600 -320.877
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
174.048 -10.109
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 19.809.552 -310.768
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.622.424 -1.578.950
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -428.980 -37.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -1.256.467 -65.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.936.977 -1.475.838
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.143.856 -227.111
Alınan Faiz
14 -174.048 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.575.541 3.959
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
23.575.541 3.979
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.257.637 -223.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.257.637 -223.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.906.844 612.055
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.164.481 388.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.164.481 4.906.844
Diğer Alacaklar
9 3.114.481 2.685.501
Finansal Varlıklar
5 18.115.208 28.078.260
Diğer Varlıklar
7-8 28.545.477 18.455.000
TOPLAM VARLIKLAR
58.939.647 54.125.605
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-9 7.679.100 8.935.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.679.100 8.935.567
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.260.547 45.190.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.190.038 24.030.936
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-17.505.032 1.672.716
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
23.575.541 3.979
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -20
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.260.547 25.707.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 163.168 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 4.503.211 1.863.322
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -19.809.552 -14.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.441.515 200.609
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-10.701.658 2.049.699
Yönetim Ücretleri
11 -338.101 -183.607
Saklama Ücretleri
11 -10.111 -7.959
Denetim Ücretleri
11 -6.184 -3.698
Kurul Ücretleri
11 0 -3.094
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -4.234.724 -143.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.214.254 -35.383
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.803.374 -376.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.505.032 1.672.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.505.032 1.672.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.505.032 1.672.716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049646
BIST