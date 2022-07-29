***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.317.904 -227.111Net Dönem Karı (Zararı)14 -17.505.032 1.672.716NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER19.983.600 -320.877Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler174.048 -10.109Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 19.809.552 -310.768İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.622.424 -1.578.950Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -428.980 -37.895Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -1.256.467 -65.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.936.977 -1.475.838FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.143.856 -227.111Alınan Faiz14 -174.048 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.575.541 3.959Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit23.575.541 3.979Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-20YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.257.637 -223.152NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.257.637 -223.152DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.906.844 612.055DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.164.481 388.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.164.481 4.906.844Diğer Alacaklar9 3.114.481 2.685.501Finansal Varlıklar5 18.115.208 28.078.260Diğer Varlıklar7-8 28.545.477 18.455.000TOPLAM VARLIKLAR58.939.647 54.125.605YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-9 7.679.100 8.935.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.679.100 8.935.567TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)51.260.547 45.190.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)45.190.038 24.030.936Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-17.505.032 1.672.716Katılma Payı İhraç Tutarı (+)23.575.541 3.979Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -20TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.260.547 25.707.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 163.168 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 4.503.211 1.863.322Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -19.809.552 -14.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 4.441.515 200.609ESAS FAALİYET GELİRLERİ-10.701.658 2.049.699Yönetim Ücretleri11 -338.101 -183.607Saklama Ücretleri11 -10.111 -7.959Denetim Ücretleri11 -6.184 -3.698Kurul Ücretleri11 0 -3.094Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -4.234.724 -143.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -2.214.254 -35.383ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.803.374 -376.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.505.032 1.672.716NET DÖNEM KARI (ZARARI)-17.505.032 1.672.716DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-17.505.032 1.672.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049646BIST