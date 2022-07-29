***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.241.506
Net Dönem Karı (Zararı)
39.311.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.882.294
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.439.496
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 98.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -25.540.989
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-104.110.086
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -66.192
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 6.570.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -110.614.754
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-96.681.002
Alınan Faiz
13 6.439.496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.398.701
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
99.211.546
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.812.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.157.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.157.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.157.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.157.195
Diğer Alacaklar
8 66.192
Finansal Varlıklar
5 136.027.510
Diğer Varlıklar
7 30.042
TOPLAM VARLIKLAR
137.280.939
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 6.570.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.570.860
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
130.710.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.311.378
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
99.211.546
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.812.845
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
130.710.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 6.439.496
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 15.497.091
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 25.540.989
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -98.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 66.192
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.445.577
Yönetim Ücretleri
10 -922.744
Performans Ücretleri
10 -6.316.256
Saklama Ücretleri
10 -22.920
Denetim Ücretleri
10 -12.620
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -135.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -724.116
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.134.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.311.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.311.378
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.311.378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049647
BIST