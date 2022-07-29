***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.241.506Net Dönem Karı (Zararı)39.311.378NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-31.882.294Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -6.439.496Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 98.191Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -25.540.989İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-104.110.086Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -66.192Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 6.570.860İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -110.614.754FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-96.681.002Alınan Faiz13 6.439.496FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.398.701Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit99.211.546Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.812.845YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.157.195NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.157.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.157.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.157.195Diğer Alacaklar8 66.192Finansal Varlıklar5 136.027.510Diğer Varlıklar7 30.042TOPLAM VARLIKLAR137.280.939YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 6.570.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.570.860TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)130.710.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)39.311.378Katılma Payı İhraç Tutarı (+)99.211.546Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.812.845TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)130.710.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 6.439.496Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 15.497.091Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 25.540.989Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 -98.191Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 66.192ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.445.577Yönetim Ücretleri10 -922.744Performans Ücretleri10 -6.316.256Saklama Ücretleri10 -22.920Denetim Ücretleri10 -12.620Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -135.543Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -724.116ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.134.199ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.311.378NET DÖNEM KARI (ZARARI)39.311.378DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)39.311.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049647BIST