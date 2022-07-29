***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.314.599 -3.269.613
Net Dönem Karı (Zararı)
11.374.477 806.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.011.383 -1.176.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.561.575 -65.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.449.808 -1.052.777
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-57.385
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.239.268 -3.022.879
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -15.777.088 -47.250
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -5.387.991 46.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.074.189 -3.021.713
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.876.174 -3.392.924
Alınan Faiz
13 1.561.575 65.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.989.920 9.045.640
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-100.723 -600.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.425.402 5.176.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.425.402 5.176.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.535.378 1.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.976 5.177.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 109.976 13.535.378
Diğer Alacaklar
8 16.372.021 594.933
Finansal Varlıklar
5 93.571.736 66.114.798
Diğer Varlıklar
7 137.656 70.597
TOPLAM VARLIKLAR
110.191.389 80.315.706
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 636.035 6.024.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
636.035 6.024.026
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
109.555.354 74.291.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.291.680 5.302.902
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.374.477 806.043
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
23.989.920 9.045.640
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-100.723 -600.006
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
109.555.354 14.554.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 1.561.575 65.926
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 5.007.381 44.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 2.449.808 1.052.777
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-68.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 16.252 57.385
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.035.016 1.152.420
Yönetim Ücretleri
10 -970.512 -88.100
Performans Ücretleri
10 3.743.863 -28.871
Saklama Ücretleri
10 -23.634 -130.851
Denetim Ücretleri
10 -6.533 -4.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -66.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -337.220 -94.305
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
2.339.461 -346.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.374.477 806.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.374.477 806.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.374.477 806.043
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049648
BIST