***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.314.599 -3.269.613Net Dönem Karı (Zararı)11.374.477 806.043NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.011.383 -1.176.088Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -1.561.575 -65.926Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.449.808 -1.052.777Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-57.385İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.239.268 -3.022.879Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -15.777.088 -47.250Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -5.387.991 46.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.074.189 -3.021.713FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.876.174 -3.392.924Alınan Faiz13 1.561.575 65.926Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.989.920 9.045.640Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-100.723 -600.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.425.402 5.176.021NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.425.402 5.176.021DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.535.378 1.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 109.976 5.177.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 109.976 13.535.378Diğer Alacaklar8 16.372.021 594.933Finansal Varlıklar5 93.571.736 66.114.798Diğer Varlıklar7 137.656 70.597TOPLAM VARLIKLAR110.191.389 80.315.706YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 636.035 6.024.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)636.035 6.024.026TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)109.555.354 74.291.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)74.291.680 5.302.902Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.374.477 806.043Katılma Payı İhraç Tutarı (+)23.989.920 9.045.640Katılma Payı İade Tutarı (-)-100.723 -600.006TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)109.555.354 14.554.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 1.561.575 65.926Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 5.007.381 44.750Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 2.449.808 1.052.777Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-68.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 16.252 57.385ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.035.016 1.152.420Yönetim Ücretleri10 -970.512 -88.100Performans Ücretleri10 3.743.863 -28.871Saklama Ücretleri10 -23.634 -130.851Denetim Ücretleri10 -6.533 -4.250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -66.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -337.220 -94.305ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)2.339.461 -346.377ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.374.477 806.043NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.374.477 806.043DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.374.477 806.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049648BIST