***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.404.233
Net Dönem Karı (Zararı)
2.915.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.969.142
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -150.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.818.842
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.501.300
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -18.327.540
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 7.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.818.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.554.533
Alınan Faiz
13 150.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.251.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.251.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.846.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.846.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.846.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.846.767
Diğer Alacaklar
8 18.327.540
TOPLAM VARLIKLAR
25.174.307
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 7.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.398
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.166.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.915.909
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.251.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.166.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 150.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 2.818.842
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.969.142
Saklama Ücretleri
10 -2.510
Denetim Ücretleri
10 -6.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -44.539
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-53.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.915.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.915.909
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.915.909
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049649
BIST