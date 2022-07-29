***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.404.233Net Dönem Karı (Zararı)2.915.909NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.969.142Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -150.300Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.818.842İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.501.300Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -18.327.540Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 7.398İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.818.842FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.554.533Alınan Faiz13 150.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.251.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit22.251.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.846.767NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.846.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.846.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.846.767Diğer Alacaklar8 18.327.540TOPLAM VARLIKLAR25.174.307YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 7.398TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.398TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.166.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.915.909Katılma Payı İhraç Tutarı (+)22.251.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)25.166.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 150.300Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 2.818.842ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.969.142Saklama Ücretleri10 -2.510Denetim Ücretleri10 -6.184Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -44.539ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-53.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.915.909NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.915.909DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.915.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049649BIST