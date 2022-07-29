***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:25
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.175.186
Net Dönem Karı (Zararı)
699.515.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
13 -828.858.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
120.167.442
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 10.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 130.849.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.692.376
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.069.870
Alınan Faiz
13 5.894.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.230.716
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.642.534
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.411.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.055.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.055.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.615.473
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.671.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.671.003 10.615.473
Diğer Alacaklar
8 10.440
Finansal Varlıklar
5 1.119.333.078 279.865.755
Diğer Varlıklar
7 486.701 403.582
TOPLAM VARLIKLAR
1.155.490.782 290.895.250
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 151.393.276 20.543.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
151.393.276 20.543.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.004.097.506 270.351.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
270.351.352
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
699.515.438
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.642.534
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.411.818
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.004.097.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 5.894.684
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 2.657.969
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 828.858.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 29
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
837.410.748
Yönetim Ücretleri
10 -8.281.031
Performans Ücretleri
10 -129.280.553
Saklama Ücretleri
10 -184.482
Denetim Ücretleri
10 -33.096
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -114.485
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.895.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
699.515.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
699.515.438
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
699.515.438
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049705
BIST