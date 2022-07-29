***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.175.186Net Dönem Karı (Zararı)699.515.438NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER13 -828.858.066İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER120.167.442Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 10.440Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 130.849.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.692.376FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.069.870Alınan Faiz13 5.894.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.230.716Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit35.642.534Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.411.818YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.055.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.055.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.615.473DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.671.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.671.003 10.615.473Diğer Alacaklar8 10.440Finansal Varlıklar5 1.119.333.078 279.865.755Diğer Varlıklar7 486.701 403.582TOPLAM VARLIKLAR1.155.490.782 290.895.250YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 151.393.276 20.543.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)151.393.276 20.543.898TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.004.097.506 270.351.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)270.351.352Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)699.515.438Katılma Payı İhraç Tutarı (+)35.642.534Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.411.818TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.004.097.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 5.894.684Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 2.657.969Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 828.858.066Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 29ESAS FAALİYET GELİRLERİ837.410.748Yönetim Ücretleri10 -8.281.031Performans Ücretleri10 -129.280.553Saklama Ücretleri10 -184.482Denetim Ücretleri10 -33.096Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.663Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -114.485ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-137.895.310ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)699.515.438NET DÖNEM KARI (ZARARI)699.515.438DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)699.515.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049705BIST