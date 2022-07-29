***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:25
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.994.774
Net Dönem Karı (Zararı)
72.442.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-82.841.154
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -941.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -81.899.839
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-122.537.769
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 8.118.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-130.655.961
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-132.936.089
Alınan Faiz
941.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.274.524
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
135.274.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.279.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.279.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.279.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.279.750
Finansal Varlıklar
5 212.278.631
Diğer Varlıklar
7 277.169
TOPLAM VARLIKLAR
215.835.550
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 8.118.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.118.192
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
207.717.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
72.442.834
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
135.274.524
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
207.717.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 941.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 276.179
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 81.899.839
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
83.117.333
Yönetim Ücretleri
10 -1.156.548
Performans Ücretleri
10 -7.722.808
Saklama Ücretleri
10 -30.498
Denetim Ücretleri
10 -7.572
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.481.990
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -255.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -19.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.674.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.442.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.442.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
72.442.834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049707
BIST