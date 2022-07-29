***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-131.994.774Net Dönem Karı (Zararı)72.442.834NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-82.841.154Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -941.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -81.899.839İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-122.537.769Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 8.118.192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-130.655.961FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-132.936.089Alınan Faiz941.315FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.274.524Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit135.274.524YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.279.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.279.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.279.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.279.750Finansal Varlıklar5 212.278.631Diğer Varlıklar7 277.169TOPLAM VARLIKLAR215.835.550YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 8.118.192TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.118.192TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)207.717.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)72.442.834Katılma Payı İhraç Tutarı (+)135.274.524Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)207.717.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 941.315Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 276.179Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 81.899.839ESAS FAALİYET GELİRLERİ83.117.333Yönetim Ücretleri10 -1.156.548Performans Ücretleri10 -7.722.808Saklama Ücretleri10 -30.498Denetim Ücretleri10 -7.572Danışmanlık Ücretleri10 -1.481.990Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -255.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -19.400ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.674.499ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.442.834NET DÖNEM KARI (ZARARI)72.442.834DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)72.442.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049707BIST