***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.429.588
Net Dönem Karı (Zararı)
416.779.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-418.112.707
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -418.111.490
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.097.104
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -16.820.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 80.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.357.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-75.430.805
Alınan Faiz
13 1.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.522.186
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
75.522.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 94.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 94.579 1.981
Diğer Alacaklar
8 16.820.570 570
Finansal Varlıklar
5 877.875.382 402.406.634
TOPLAM VARLIKLAR
894.790.531 402.409.185
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 131.823 51.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
131.823 51.669
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
894.658.708 402.357.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
402.357.516
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
416.779.006
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
75.522.186
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
894.658.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 1.217
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 51.071
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 418.111.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 90
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
418.163.868
Yönetim Ücretleri
10 -303.793
Saklama Ücretleri
10 -157.403
Denetim Ücretleri
10 -12.620
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -9.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -901.472
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.384.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
416.779.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
416.779.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
416.779.006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049708
BIST