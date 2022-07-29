***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.429.588Net Dönem Karı (Zararı)416.779.006NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-418.112.707Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -1.217Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -418.111.490İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-74.097.104Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -16.820.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 80.154İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-57.357.258FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-75.430.805Alınan Faiz13 1.217FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.522.186Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit75.522.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.598NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.598DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 94.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 94.579 1.981Diğer Alacaklar8 16.820.570 570Finansal Varlıklar5 877.875.382 402.406.634TOPLAM VARLIKLAR894.790.531 402.409.185YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 131.823 51.669TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)131.823 51.669TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)894.658.708 402.357.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)402.357.516Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)416.779.006Katılma Payı İhraç Tutarı (+)75.522.186TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)894.658.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 1.217Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 51.071Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 418.111.490Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 90ESAS FAALİYET GELİRLERİ418.163.868Yönetim Ücretleri10 -303.793Saklama Ücretleri10 -157.403Denetim Ücretleri10 -12.620Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -9.574Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -901.472ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.384.862ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)416.779.006NET DÖNEM KARI (ZARARI)416.779.006DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)416.779.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049708BIST