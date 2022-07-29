***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.948.966 -4.729.267Net Dönem Karı (Zararı)25.524.387 3.204.498NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.182.888 -3.218.007Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -1.224.467Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 735.395 5.271Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -25.693.816 -3.223.278İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-44.514.932 -8.932.189Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -52.294.633Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 12.591.144 17.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.811.443 -8.949.903FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-45.173.433 -8.945.698Alınan Faiz13 1.224.467Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.216.431FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.596.325 5.627.077Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit54.596.325 8.850.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.222.923YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.647.359 897.810Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.271NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.647.359 903.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.474.312DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.121.671 903.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.121.671 1.474.312Diğer Alacaklar8 32.641.050 2.877.600Finansal Varlıklar5 90.087.805 37.793.172Diğer Varlıklar7 15.631 9.217TOPLAM VARLIKLAR134.866.157 42.154.301YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 12.697.401 106.257TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)imi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.048.044 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)25.524.387 3.204.498Katılma Payı İhraç Tutarı (+)54.596.325 8.850.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.222.923TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)122.168.756 8.831.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 1.224.467Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 141.456 1.927Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 25.693.816 -993.153Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 -735.395 5.271Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 2.153 4.216.431ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.326.497 3.230.476Yönetim Ücretleri10 -704.028 -16.543Saklama Ücretleri10 -21.750 -377Denetim Ücretleri10 -8.408Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -401 -794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -67.523 -8.264ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-802.110 -25.978ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.524.387 3.204.498NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.524.387 3.204.498DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.524.387 3.204.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049727BIST