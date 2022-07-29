***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:30
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.948.966 -4.729.267
Net Dönem Karı (Zararı)
25.524.387 3.204.498
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.182.888 -3.218.007
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.224.467
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 735.395 5.271
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -25.693.816 -3.223.278
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-44.514.932 -8.932.189
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -52.294.633
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 12.591.144 17.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.811.443 -8.949.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.173.433 -8.945.698
Alınan Faiz
13 1.224.467
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.216.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.596.325 5.627.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
54.596.325 8.850.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.222.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.647.359 897.810
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.271
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.647.359 903.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.474.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.121.671 903.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.121.671 1.474.312
Diğer Alacaklar
8 32.641.050 2.877.600
Finansal Varlıklar
5 90.087.805 37.793.172
Diğer Varlıklar
7 15.631 9.217
TOPLAM VARLIKLAR
134.866.157 42.154.301
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 12.697.401 106.257
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
imi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.048.044 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.524.387 3.204.498
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
54.596.325 8.850.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.222.923
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
122.168.756 8.831.575
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 1.224.467
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 141.456 1.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 25.693.816 -993.153
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -735.395 5.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2.153 4.216.431
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.326.497 3.230.476
Yönetim Ücretleri
10 -704.028 -16.543
Saklama Ücretleri
10 -21.750 -377
Denetim Ücretleri
10 -8.408
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -401 -794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -67.523 -8.264
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-802.110 -25.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.524.387 3.204.498
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.524.387 3.204.498
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.524.387 3.204.498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049727
BIST