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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 20:30
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.051.103 -503.811.518
Net Dönem Karı (Zararı)
62.416.613 196.324.700
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-761.946 -255.195.517
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -421.248 -404.138
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -83.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -235.934 -254.773.793
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -21.496 -17.586
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-74.148.514 -445.362.425
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -35.788 -197.910
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -74.431.928 55.003.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
319.202 -500.167.677
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.493.847 -504.233.242
Alınan Faiz
13 421.248 404.138
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 21.496 17.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.700.770 510.120.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
510.120.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.700.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.751.873 6.308.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.751.873 6.308.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.820.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.410 6.308.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.410 14.820.283
Finansal Varlıklar
5 1.459.246.026 1.459.246.026
Diğer Varlıklar
8 250.785 214.997
TOPLAM VARLIKLAR
1.459.565.221 1.474.281.306
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 82.179.731 156.611.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.179.731 156.611.659
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.377.385.490 1.317.669.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.317.669.647 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
62.416.613 196.324.700
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 510.120.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.700.770 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.377.385.490 706.444.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 421.248 404.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 159.939
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 235.934 254.773.793
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 83.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 21.496 17.586
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
761.946 255.355.456
Yönetim Ücretleri
10 -15.085.980 -4.302.558
Performans Ücretleri
10 78.087.081 -48.519.444
Saklama Ücretleri
10 -1.097.190 -187.959
Denetim Ücretleri
10 -144.902 -1.000.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -24.942 -188.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -79.400 -5.020.361
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
61.654.667 -59.218.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.416.613 196.136.741
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
62.416.613 196.136.741
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
62.416.613 196.136.741



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049728


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