***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.051.103 -503.811.518Net Dönem Karı (Zararı)62.416.613 196.324.700NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-761.946 -255.195.517Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -421.248 -404.138Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 -83.268Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -235.934 -254.773.793Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -21.496 -17.586İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-74.148.514 -445.362.425Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -35.788 -197.910Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -74.431.928 55.003.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler319.202 -500.167.677FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.493.847 -504.233.242Alınan Faiz13 421.248 404.138Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 21.496 17.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.700.770 510.120.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit510.120.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.700.770YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.751.873 6.308.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.751.873 6.308.482DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.820.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.410 6.308.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.410 14.820.283Finansal Varlıklar5 1.459.246.026 1.459.246.026Diğer Varlıklar8 250.785 214.997TOPLAM VARLIKLAR1.459.565.221 1.474.281.306YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 82.179.731 156.611.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)82.179.731 156.611.659TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.377.385.490 1.317.669.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.317.669.647 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)62.416.613 196.324.700Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 510.120.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.700.770 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.377.385.490 706.444.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 421.248 404.138Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 159.939Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 235.934 254.773.793Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 83.268Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 21.496 17.586ESAS FAALİYET GELİRLERİ761.946 255.355.456Yönetim Ücretleri10 -15.085.980 -4.302.558Performans Ücretleri10 78.087.081 -48.519.444Saklama Ücretleri10 -1.097.190 -187.959Denetim Ücretleri10 -144.902 -1.000.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -24.942 -188.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -79.400 -5.020.361ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)61.654.667 -59.218.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.416.613 196.136.741NET DÖNEM KARI (ZARARI)62.416.613 196.136.741DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)62.416.613 196.136.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049728BIST