***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-565.243Net Dönem Karı (Zararı)1.121.038NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER43.269Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -34.652Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 77.921İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.764.202Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -1.732Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 506.347İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.268.817FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-599.895Alınan Faiz14 34.652FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-565.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-565.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ571.122DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.879 571.122Diğer Alacaklar9 117.831 116.099Finansal Varlıklar5 2.175.347 0Diğer Varlıklar7-8 381.416.705 381.401.156TOPLAM VARLIKLAR383.715.762 382.088.377YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 836.412 330.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)836.412 330.065TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)382.879.350 381.758.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)381.758.312Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.121.038Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)382.879.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri34.652Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 318.434Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -77.921Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.535.721ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.810.886Yönetim Ücretleri11 -898.179Saklama Ücretleri11 -96.399Denetim Ücretleri11 -23.076Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -67.870Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -604.324ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.689.848ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.121.038NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.121.038DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.121.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049730BIST