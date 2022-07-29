***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-565.243
Net Dönem Karı (Zararı)
1.121.038
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
43.269
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -34.652
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 77.921
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.764.202
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -1.732
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 506.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.268.817
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-599.895
Alınan Faiz
14 34.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-565.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-565.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
571.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.879
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.879 571.122
Diğer Alacaklar
9 117.831 116.099
Finansal Varlıklar
5 2.175.347 0
Diğer Varlıklar
7-8 381.416.705 381.401.156
TOPLAM VARLIKLAR
383.715.762 382.088.377
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 836.412 330.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
836.412 330.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
382.879.350 381.758.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
381.758.312
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.121.038
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
382.879.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
34.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 318.434
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -77.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.535.721
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.810.886
Yönetim Ücretleri
11 -898.179
Saklama Ücretleri
11 -96.399
Denetim Ücretleri
11 -23.076
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -67.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -604.324
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.689.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.121.038
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.121.038
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.121.038
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049730
BIST