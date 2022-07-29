***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.297 -114.478.491
Net Dönem Karı (Zararı)
699.712.356 913.976.647
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-700.489.678 -914.695.708
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-234
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -642.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -699.846.808 -914.679.581
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.893
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
780.619 -113.775.557
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 1.333.339 -5.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 91.438 132.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-644.158 -113.902.294
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.297 -114.494.618
Alınan Faiz
13 234
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 114.483.498
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
157.000.499
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-42.517.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.297 5.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.297 5.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.594 5.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.594 3.297
Diğer Alacaklar
8 1.333.339
Finansal Varlıklar
5 1.604.402.454 903.272.081
Diğer Varlıklar
7 13.221 9.757
TOPLAM VARLIKLAR
1.604.422.269 904.618.474
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8 249.001 157.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.604.173.268 904.460.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
904.460.912
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
699.712.356 913.976.647
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 157.000.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -42.517.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.604.173.268 1.028.460.145
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 190.811 21.992
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 699.846.808 914.679.581
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 642.870 -301.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.234 15.893
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
700.682.723 914.416.349
Yönetim Ücretleri
10 -640.475 -174.530
Saklama Ücretleri
10 -314.848
Denetim Ücretleri
10 -526
Danışmanlık Ücretleri
10 -5.650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -401 -156.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -14.117 -102.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-970.367 -439.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
699.712.356 913.976.647
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
699.712.356 913.976.647
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
699.712.356 913.976.647
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049731
BIST