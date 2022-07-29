***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.297 -114.478.491Net Dönem Karı (Zararı)699.712.356 913.976.647NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-700.489.678 -914.695.708Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-234Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 -642.870Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -699.846.808 -914.679.581Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.893İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER780.619 -113.775.557Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 1.333.339 -5.752Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 91.438 132.489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-644.158 -113.902.294FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.297 -114.494.618Alınan Faiz13 234Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.893FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 114.483.498Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit157.000.499Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-42.517.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.297 5.007NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.297 5.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.297DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.594 5.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.594 3.297Diğer Alacaklar8 1.333.339Finansal Varlıklar5 1.604.402.454 903.272.081Diğer Varlıklar7 13.221 9.757TOPLAM VARLIKLAR1.604.422.269 904.618.474YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8 249.001 157.562TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.604.173.268 904.460.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)904.460.912Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)699.712.356 913.976.647Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 157.000.499Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -42.517.001TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.604.173.268 1.028.460.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 190.811 21.992Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 699.846.808 914.679.581Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 642.870 -301.351Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.234 15.893ESAS FAALİYET GELİRLERİ700.682.723 914.416.349Yönetim Ücretleri10 -640.475 -174.530Saklama Ücretleri10 -314.848Denetim Ücretleri10 -526Danışmanlık Ücretleri10 -5.650Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -401 -156.700Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -14.117 -102.822ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-970.367 -439.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)699.712.356 913.976.647NET DÖNEM KARI (ZARARI)699.712.356 913.976.647DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)699.712.356 913.976.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049731BIST