***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.484.867 -112.584.391
Net Dönem Karı (Zararı)
29.987.809 135.171.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.823.266 -164.685.275
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.829.004 -411.943
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.875.998 6.878.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 881.736 -171.150.339
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.588
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-60.478.414 -83.484.008
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -6.731.728 -140.878
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -27.550.097 26.958.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -26.196.589 -110.302.031
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.313.871 -112.997.922
Alınan Faiz
13 2.829.004 411.943
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-399.998 119.466.466
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
119.466.466
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-399.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.884.865 6.882.075
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.878.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.884.865 3.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.108.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.223.403 3.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.223.403 45.108.268
Diğer Alacaklar
8 6.790.743 59.015
Finansal Varlıklar
8 525.028.658 498.108.039
Diğer Varlıklar
7 270.232 109.096
TOPLAM VARLIKLAR
545.313.036 543.384.418
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 40.487.167 68.146.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.487.167 68.146.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
504.825.869 475.238.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
475.238.058
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.987.809 135.171.361
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
119.466.466
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-399.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
504.825.869 254.637.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 2.829.004 411.943
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 3.796.893 2.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -881.736 171.150.339
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 1.875.998 -6.878.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2.432 1.588
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.622.591 164.688.250
Yönetim Ücretleri
10 -5.066.493 -2.139.630
Performans Ücretleri
10 27.858.989 -26.474.863
Saklama Ücretleri
10 -121.565 -43.522
MKK Ücretleri
10 -101.314
Denetim Ücretleri
10 -12.762 -4.250
Danışmanlık Ücretleri
10 -538.686
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -191.236 -315.938
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22.365.218 -29.516.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.987.809 135.171.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.987.809 135.171.361
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.987.809 135.171.361
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049734
BIST