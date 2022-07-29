***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.484.867 -112.584.391Net Dönem Karı (Zararı)29.987.809 135.171.361NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.823.266 -164.685.275Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -2.829.004 -411.943Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 -1.875.998 6.878.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 881.736 -171.150.339Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.588İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-60.478.414 -83.484.008Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -6.731.728 -140.878Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -27.550.097 26.958.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -26.196.589 -110.302.031FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-34.313.871 -112.997.922Alınan Faiz13 2.829.004 411.943Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.588FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-399.998 119.466.466Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit119.466.466Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-399.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.884.865 6.882.075Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.878.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.884.865 3.480DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.108.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.223.403 3.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.223.403 45.108.268Diğer Alacaklar8 6.790.743 59.015Finansal Varlıklar8 525.028.658 498.108.039Diğer Varlıklar7 270.232 109.096TOPLAM VARLIKLAR545.313.036 543.384.418YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 40.487.167 68.146.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)40.487.167 68.146.360TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)504.825.869 475.238.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)475.238.058Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.987.809 135.171.361Katılma Payı İhraç Tutarı (+)119.466.466Katılma Payı İade Tutarı (-)-399.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)504.825.869 254.637.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 2.829.004 411.943Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 3.796.893 2.975Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 -881.736 171.150.339Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 1.875.998 -6.878.595Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 2.432 1.588ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.622.591 164.688.250Yönetim Ücretleri10 -5.066.493 -2.139.630Performans Ücretleri10 27.858.989 -26.474.863Saklama Ücretleri10 -121.565 -43.522MKK Ücretleri10 -101.314Denetim Ücretleri10 -12.762 -4.250Danışmanlık Ücretleri10 -538.686Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -191.236 -315.938ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)22.365.218 -29.516.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.987.809 135.171.361NET DÖNEM KARI (ZARARI)29.987.809 135.171.361DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)29.987.809 135.171.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049734BIST