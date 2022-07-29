***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.816.305 278.089
Net Dönem Karı (Zararı)
6.035.945 -1.647.844
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.670.307 -5.720.018
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-464.564 -44.868
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-715.866
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-489.877 -5.632.316
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-42.834
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.646.507 7.558.249
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
686.233 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.246.708 929.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.086.032 6.628.484
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.280.869 190.387
Alınan Faiz
464.564 44.868
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
42.834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.816.305 278.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.816.305 278.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.043.793 721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.227.488 278.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.227.488 4.043.793
Diğer Alacaklar
8 6.299.068 5.809.459
Finansal Varlıklar
5 110.077.436 108.991.136
Diğer Varlıklar
7 110.403 80.770
TOPLAM VARLIKLAR
118.714.395 118.925.158
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 5.219.713 11.466.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.219.713 11.466.421
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
113.494.682 107.458.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
107.458.737 71.966.669
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.035.945 -1.647.844
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
113.494.682 70.318.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
464.564 44.868
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
215.157 29.713
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
489.877 5.632.316
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
28.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.699 42.834
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.178.297 5.778.246
Yönetim Ücretleri
-1.143.302 -722.362
Performans Ücretleri
6.225.065 -6.309.593
Saklama Ücretleri
-27.979 -19.915
Denetim Ücretleri
-11.476 -4.870
Danışmanlık Ücretleri
-110.671 -350.719
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-57.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.079 -18.631
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.857.648 -7.426.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.035.945 -1.647.844
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.035.945 -1.647.844
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.035.945 -1.647.844
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049735
BIST