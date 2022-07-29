***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.816.305 278.089Net Dönem Karı (Zararı)6.035.945 -1.647.844NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.670.307 -5.720.018Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-464.564 -44.868Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-715.866Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-489.877 -5.632.316Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-42.834İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.646.507 7.558.249Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler686.233 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.246.708 929.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.086.032 6.628.484FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.280.869 190.387Alınan Faiz464.564 44.868Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)42.834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.816.305 278.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.816.305 278.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.043.793 721DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.227.488 278.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.227.488 4.043.793Diğer Alacaklar8 6.299.068 5.809.459Finansal Varlıklar5 110.077.436 108.991.136Diğer Varlıklar7 110.403 80.770TOPLAM VARLIKLAR118.714.395 118.925.158YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 5.219.713 11.466.421TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.219.713 11.466.421TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)113.494.682 107.458.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)107.458.737 71.966.669Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.035.945 -1.647.844Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)113.494.682 70.318.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri464.564 44.868Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar215.157 29.713Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar489.877 5.632.316Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri28.515Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.699 42.834ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.178.297 5.778.246Yönetim Ücretleri-1.143.302 -722.362Performans Ücretleri6.225.065 -6.309.593Saklama Ücretleri-27.979 -19.915Denetim Ücretleri-11.476 -4.870Danışmanlık Ücretleri-110.671 -350.719Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-57.910Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.079 -18.631ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)4.857.648 -7.426.090ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.035.945 -1.647.844NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.035.945 -1.647.844DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.035.945 -1.647.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049735BIST