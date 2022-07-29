***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-455.437 -11.430.723Net Dönem Karı (Zararı)10.334.615 2.353.439NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER129.588 -3.571.491Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 131.991 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -2.403 -15.450Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -3.556.041İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.637.291 -13.768.712Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9 -7.431.812 -637.587Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -1.573.007 -11.741.466İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.367.528 -1.389.659FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.826.912 -14.986.764Alınan Temettü0 0Alınan Faiz14 -131.991 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.150.358 3.556.041FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 11.433.406Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 62.602.119Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -51.168.713YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-455.437 2.683NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-455.437 2.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.765.610 3.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.310.173 5.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.310.173 1.765.610Diğer Alacaklar7-9 122.696.545 115.264.733Diğer Varlıklar8 186.190 3.551.315TOPLAM VARLIKLAR124.192.908 120.581.658YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 4.833.875 6.406.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.833.875 6.406.882TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)119.359.033 114.174.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)114.174.776 71.922.307Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.334.615 2.353.439Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 62.602.120Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.150.358 -51.168.714TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)119.359.033 85.709.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 131.991 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 686 9.199Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 2.403 15.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 7.849.309 3.556.041ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.984.389 3.580.690Yönetim Ücretleri11 -150.453 -100.316Performans Ücretleri11 2.612.369Saklama Ücretleri11 -29.417Denetim Ücretleri11 -9.116 -4.120Kurul Ücretleri11 0 -4.286Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -7.669 -22.175Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -65.488 -1.096.354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)2.350.226 -1.227.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.334.615 2.353.439NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.334.615 2.353.439DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.334.615 2.353.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049736BIST