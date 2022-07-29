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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 20:32
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-455.437 -11.430.723
Net Dönem Karı (Zararı)
10.334.615 2.353.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
129.588 -3.571.491
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 131.991 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.403 -15.450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -3.556.041
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.637.291 -13.768.712
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -7.431.812 -637.587
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -1.573.007 -11.741.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.367.528 -1.389.659
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.826.912 -14.986.764
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
14 -131.991 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.150.358 3.556.041
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 11.433.406
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 62.602.119
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -51.168.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-455.437 2.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-455.437 2.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.765.610 3.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.310.173 5.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.310.173 1.765.610
Diğer Alacaklar
7-9 122.696.545 115.264.733
Diğer Varlıklar
8 186.190 3.551.315
TOPLAM VARLIKLAR
124.192.908 120.581.658
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 4.833.875 6.406.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.833.875 6.406.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
119.359.033 114.174.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.174.776 71.922.307
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.334.615 2.353.439
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 62.602.120
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.150.358 -51.168.714
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
119.359.033 85.709.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 131.991 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 686 9.199
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 2.403 15.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.849.309 3.556.041
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.984.389 3.580.690
Yönetim Ücretleri
11 -150.453 -100.316
Performans Ücretleri
11 2.612.369
Saklama Ücretleri
11 -29.417
Denetim Ücretleri
11 -9.116 -4.120
Kurul Ücretleri
11 0 -4.286
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -7.669 -22.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -65.488 -1.096.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
2.350.226 -1.227.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.334.615 2.353.439
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.334.615 2.353.439
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.334.615 2.353.439



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049736


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Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
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