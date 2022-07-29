***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:32
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.818.726 138.141
Net Dönem Karı (Zararı)
1.024.431 188.998
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.937.652 -75.741
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -45.599 -72.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.892.053 -921
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 0 -2.476
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.951.104 -49.946
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.589 -2.498
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.594 12.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.955.287 -60.432
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.864.325 63.311
Alınan Temettü
0 72.334
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 45.599 2.496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.890.643 -130.067
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.937.681 6.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-47.038 -6.130.067
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.917 8.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.917 8.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.373 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.290 8.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 141.290 69.373
Diğer Alacaklar
9 0 2.589
Finansal Varlıklar
5 255.600 0
Diğer Varlıklar
7-8 28.593.842 2.102
TOPLAM VARLIKLAR
28.990.732 74.064
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-9 27.492 25.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.492 25.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
28.963.240 48.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.166 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.024.431 188.998
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.937.681 6.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.038 -6.130.057
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
28.963.240 58.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 45.599 72.334
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 0 42.765
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 1.892.053 921
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 0 93.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 29 2.496
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.937.681 211.643
Yönetim Ücretleri
11 -22.326 -2.503
Saklama Ücretleri
11 -3.831 -389
Denetim Ücretleri
11 -2.524 0
Kurul Ücretleri
11 0 -6
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -848.376 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -36.193 -19.747
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-913.250 -22.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.024.431 188.998
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.024.431 188.998
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.024.431 188.998
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049737
BIST