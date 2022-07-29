***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.818.726 138.141Net Dönem Karı (Zararı)1.024.431 188.998NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.937.652 -75.741Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -45.599 -72.344Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -1.892.053 -921Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 0 -2.476İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.951.104 -49.946Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.589 -2.498Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.594 12.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.955.287 -60.432FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-27.864.325 63.311Alınan Temettü0 72.334Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 45.599 2.496FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.890.643 -130.067Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit27.937.681 6.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-47.038 -6.130.067YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.917 8.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.917 8.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 69.373 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.290 8.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 141.290 69.373Diğer Alacaklar9 0 2.589Finansal Varlıklar5 255.600 0Diğer Varlıklar7-8 28.593.842 2.102TOPLAM VARLIKLAR28.990.732 74.064YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-9 27.492 25.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.492 25.898TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)28.963.240 48.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)48.166 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.024.431 188.998Katılma Payı İhraç Tutarı (+)27.937.681 6.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-47.038 -6.130.057TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)28.963.240 58.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 45.599 72.334Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 0 42.765Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 1.892.053 921Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri14 0 93.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 29 2.496ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.937.681 211.643Yönetim Ücretleri11 -22.326 -2.503Saklama Ücretleri11 -3.831 -389Denetim Ücretleri11 -2.524 0Kurul Ücretleri11 0 -6Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -848.376 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -36.193 -19.747ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-913.250 -22.645ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.024.431 188.998NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.024.431 188.998DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.024.431 188.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049737BIST