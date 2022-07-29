***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.314Net Dönem Karı (Zararı)2.766.829NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.232.167Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.232.167İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER421.024Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 -2.709Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 432.296İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.563FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-44.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.394.691Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.394.691YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.350.377NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.350.377DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.877DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.361.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.361.254 10.877Finansal Varlıklar5 4.577.060 1.336.330Diğer Varlıklar8 3.803 1.094TOPLAM VARLIKLAR5.942.117 1.348.301YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 535.516 103.220TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)535.516 103.220TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.406.601 1.245.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.245.081Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.766.829Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.394.691TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.406.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 3.232.167Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 315ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.232.482Yönetim Ücretleri10 -33.425Performans Ücretleri10 -410.227Saklama Ücretleri10 -881Denetim Ücretleri10 -12.924Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -7.795ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-465.653ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.766.829NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.766.829DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.766.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049739BIST