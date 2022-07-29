***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:32
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.314
Net Dönem Karı (Zararı)
2.766.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.232.167
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.232.167
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
421.024
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -2.709
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 432.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.563
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.394.691
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.394.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.350.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.350.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.361.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.361.254 10.877
Finansal Varlıklar
5 4.577.060 1.336.330
Diğer Varlıklar
8 3.803 1.094
TOPLAM VARLIKLAR
5.942.117 1.348.301
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 535.516 103.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
535.516 103.220
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.406.601 1.245.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.245.081
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.766.829
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.394.691
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.406.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 3.232.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 315
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.232.482
Yönetim Ücretleri
10 -33.425
Performans Ücretleri
10 -410.227
Saklama Ücretleri
10 -881
Denetim Ücretleri
10 -12.924
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -7.795
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-465.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.766.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.766.829
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.766.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049739
BIST