***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:32
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-509.258
Net Dönem Karı (Zararı)
2.073.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-169.754
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -156.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -13.640
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.569.478
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 5.130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -2.576.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.117
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-665.372
Alınan Faiz
13 156.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-509.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-509.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.184.438
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 675.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 675.180 1.184.438
Diğer Alacaklar
8 5.130
Finansal Varlıklar
5 62.086.397 62.086.397
Diğer Varlıklar
7 11.523
TOPLAM VARLIKLAR
62.773.100 63.275.965
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 144.163 2.720.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.163 2.720.890
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.628.937 60.555.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
60.555.075
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.073.862
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.628.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 156.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 15.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 13.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.983
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
186.749
Yönetim Ücretleri
10 -648.435
Performans Ücretleri
10 2.605.249
Saklama Ücretleri
10 -15.388
Denetim Ücretleri
10 -25.148
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -28.766
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
1.887.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.073.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.073.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.073.860
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049740
BIST