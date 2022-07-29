***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-509.258Net Dönem Karı (Zararı)2.073.860NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-169.754Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -156.114Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -13.640İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.569.478Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8 5.130Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -2.576.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.117FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-665.372Alınan Faiz13 156.114FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-509.258NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-509.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.184.438DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 675.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 675.180 1.184.438Diğer Alacaklar8 5.130Finansal Varlıklar5 62.086.397 62.086.397Diğer Varlıklar7 11.523TOPLAM VARLIKLAR62.773.100 63.275.965YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 144.163 2.720.890TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)144.163 2.720.890TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)62.628.937 60.555.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)60.555.075Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.073.862TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)62.628.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 156.114Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 15.012Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 13.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.983ESAS FAALİYET GELİRLERİ186.749Yönetim Ücretleri10 -648.435Performans Ücretleri10 2.605.249Saklama Ücretleri10 -15.388Denetim Ücretleri10 -25.148Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -28.766ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)1.887.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.073.860NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.073.860DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.073.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049740BIST