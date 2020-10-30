***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 16:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Açıklamalar
30.09.2020 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884962
BIST
16:491.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -20,88
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:498,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3814
En Düşük
8,2678
16:499,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8027
En Düşük
9,6423
16:49506,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 9,29
|Açılış
|: 506,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.921.465
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|884.546.466
|% -2,36
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|626.511.214
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|374.398.948
|% -8,47
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|IHLAS
|1,04
|175.436.676
|% -5,45
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3800
|% 1,11
|
|Euro
|9,7924
|9,7999
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,8054
|10,8596
|% 1,22
|
|Frank
|9,0934
|9,1482
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2214
|2,2325
|% 0,90
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|16,91
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,81
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.343
|3.427
|56,00
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,08
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,55
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,17
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|-0,42
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01MGROS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 37.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 906, 845 adet işlem
-
16:59AYCES
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 791 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, PETKM, EREGL
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 41 kaybederek (% -1.91 ) 996
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, CMENT, COSMO, KARTN, ARTI, YESIL, MMCAS, EGCYH, BRKO, BTCIM