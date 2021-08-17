***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.08.2021 17:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
2021/2.3 Aylık Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958662
BIST
17:191.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:198,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:199,9172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0514
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:19483,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,42
|Açılış
|: 483,45
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,47
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MANAS
|19,28
|8.007.447
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.610.613
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.700
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.172.284
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.411.150
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.240.536
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.022.502
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.150.055
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,81
|16.832.045
|% -7,87
|
|GARAN
|9,40
|1.485.519.740
|% 0,00
|
|PETKM
|6,08
|746.971.600
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,31
|695.082.622
|% 0,85
|
|GENIL
|16,45
|680.412.896
|% 3,65
|
|ARCLK
|33,94
|547.699.250
|% 2,66
|
|GARAN
|9,40
|1.485.519.740
|% 0,00
|
|PETKM
|6,08
|746.971.600
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,55
|295.406.422
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,09
|109.646.977
|% -0,91
|
|HALKB
|4,84
|424.411.376
|% 1,89
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4517
|8,4551
|% 0,01
|
|Euro
|9,9073
|9,9172
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,5620
|11,6200
|% -0,91
|
|Frank
|9,1972
|9,2526
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2413
|2,2525
|% -0,28
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-1,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|0,32
|
Seans Raporu
17:19
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17:31KZBGY
Yüzde 5.89 oranında artışla 19.59 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 351, 914 adet işlem
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17:30SRVGY
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 37 artarak (% 0.21 ) 1, 574
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17:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, PETKM
-
17:29XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 12, 253.00 milyon TL de