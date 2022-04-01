***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.04.2022 10:18
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014882
BIST
10:502.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,67
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.244
En Düşük
2.230
10:5014,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6930
En Düşük
14,6377
10:5016,2537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2200
10:50912,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,13
|Açılış
|: 912,60
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ULUSE
|124,60
|3.264.146
|% 9,97
|
|ASUZU
|79,80
|75.695.338
|% 6,68
|
|KUYAS
|5,96
|23.237.972
|% 5,11
|
|DURDO
|16,28
|3.304.028
|% 5,10
|
|POLTK
|600,00
|1.592.115
|% 4,71
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PKENT
|211,00
|11.283.363
|% -5,47
|
|AKFGY
|3,14
|7.884.962
|% -5,42
|
|AYCES
|68,50
|1.507.650
|% -4,93
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|GARAN
|12,33
|1.527.100.077
|% 1,07
|
|THYAO
|33,00
|1.460.622.876
|% 2,29
|
|EREGL
|32,92
|654.783.928
|% 1,48
|
|KRDMD
|15,34
|613.537.199
|% 0,26
|
|TTKOM
|10,51
|391.026.846
|% 0,86
|
|GARAN
|12,33
|1.527.100.077
|% 1,07
|
|ODAS
|1,72
|111.059.889
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,09
|256.558.205
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,25
|338.125.503
|% -0,14
|
|THYAO
|33,00
|1.460.622.876
|% 2,29
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6854
|14,6897
|% 0,12
|
|Euro
|16,2304
|16,2413
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2234
|19,3198
|% 0,01
|
|Frank
|15,8396
|15,9351
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,14
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-5,16
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,27
|