***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.03.2023 17:30
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
31.12.2022 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125193
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0554
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,3103
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.178,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.178,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9855
|18,9914
|% 0,09
|
|Euro
|20,0388
|20,0515
|% -1,54
|
|Sterlin
|22,7538
|22,8679
|% -1,09
|
|Frank
|20,4038
|20,5267
|% -1,33
|
|Riyal
|5,0382
|5,0635
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|26,51
|
|Altın Gr.
|1.181
|1.182
|19,84
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.965
|8.036
|122,00
|
|Yarım
|3.891
|3.932
|60,00
|
|Çeyrek
|1.945
|1.966
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,12
|
|B. Petrol
|71,99
|71,99
|-5,46
|