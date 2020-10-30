***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 17.843.835 21.844.304 21.844.304Transferler18.976.627 -18.976.627 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -7.764.041Dönem Karı (Zararı)-7.757.635 -7.757.635 -7.757.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.406 -6.406 -6.406Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.000.000 -5.937 17.843.835 -7.757.735 14.080.263 14.080.263Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937Transferler-4.043.029 4.043.029 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 2.928 0 -4.289.270 -4.286.342 0 -4.286.342Dönem Karı (Zararı)0 -4.289.270 -4.289.270 0 -4.289.270Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.928 2.928 0 2.928Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 13.059 13.800.806 -4.289.270 13.524.595 0 13.524.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.005.762 -185.884Dönem Karı (Zararı)-4.289.270 -7.757.635Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 -4.289.270 -7.757.635Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-748.067 -2.085.234Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 286.583 82.047Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.698 15.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.698 15.302Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.907 -1.019Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -1.908 -3.016Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 4.815 1.997Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -1.049.255 -2.181.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.181.367 9.659.078Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,6 7.162.958 9.547.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 7.159.034 9.547.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.924 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,7 -120.167 91.002İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -110.924 101.975İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.243 -10.973Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -175.483 -82.303Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -260.092 14.184İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -260.092 14.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -85.740 46.624Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.684.826 4.155İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.684.826 4.155Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -21.360 33.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.575 4.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -3.575 4.596Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.144.030 -183.791Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -138.268 -2.093YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-107.775 75.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 244.558Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 244.558Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-107.775 -168.962Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -107.775 -152.133Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-294.868 -22.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-294.868 -22.997Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 -294.868 -22.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.603.119 -133.285NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.603.119 -133.285DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.472 163.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.643.591 29.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.643.591 40.472Ticari Alacaklar6 14.262.799 21.430.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 14.262.799 21.426.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.924Diğer Alaca