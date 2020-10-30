***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 16:15
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 17.843.835 21.844.304 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -7.764.041
Dönem Karı (Zararı)
-7.757.635 -7.757.635 -7.757.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.406 -6.406 -6.406
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.000.000 -5.937 17.843.835 -7.757.735 14.080.263 14.080.263
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 2.928 0 -4.289.270 -4.286.342 0 -4.286.342
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.289.270 -4.289.270 0 -4.289.270
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.928 2.928 0 2.928
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 13.059 13.800.806 -4.289.270 13.524.595 0 13.524.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.005.762 -185.884
Dönem Karı (Zararı)
-4.289.270 -7.757.635
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -4.289.270 -7.757.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-748.067 -2.085.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 286.583 82.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.698 15.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.698 15.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.907 -1.019
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -1.908 -3.016
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 4.815 1.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.049.255 -2.181.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.181.367 9.659.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,6 7.162.958 9.547.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 7.159.034 9.547.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.924 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -120.167 91.002
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -110.924 101.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.243 -10.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -175.483 -82.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -260.092 14.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -260.092 14.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -85.740 46.624
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.684.826 4.155
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.684.826 4.155
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -21.360 33.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.575 4.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -3.575 4.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.144.030 -183.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -138.268 -2.093
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.775 75.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 244.558
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 244.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.775 -168.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -107.775 -152.133
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.868 -22.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-294.868 -22.997
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 -294.868 -22.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.603.119 -133.285
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.603.119 -133.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.472 163.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.643.591 29.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.643.591 40.472
Ticari Alacaklar
6 14.262.799 21.430.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 14.262.799 21.426.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.924
Diğer Alaca