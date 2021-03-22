***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 21.844.304Transferler18.976.627 -18.976.627Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.662 -4.043.029 -4.033.367 -4.033.367Dönem Karı (Zararı)25 -4.043.029 -4.043.029 -4.043.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.662Sermaye Arttırımı9.662 9.662Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937Transferler-4.043.029 4.043.029Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.799 0 17.855.603 17.850.804 17.850.804Dönem Karı (Zararı)25 17.855.603 17.855.603 17.855.603Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.799 0 -4.799 -4.799Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 5.332 0 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.311.936 -157.522Dönem Karı (Zararı)17.855.603 -4.043.029Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 17.855.603 -4.043.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.470.685 -679.641Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 315.145 428.110Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.046 28.248Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -15.046 28.248Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.029 -2.663Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -2.205 -4.393Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 5.234 1.730Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 4.167.557 -1.133.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.489.425 4.567.581Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.849.118 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.273.727 4.356.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,7 -20.277.651 4.360.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.924 -3.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-195.264 -220.568İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3,8 -179.925 49.331İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -15.339 -269.899Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -190.006 103.746Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -243.477 224.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-243.477 224.761Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -104.959 35.580Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.376.117 24.986İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.376.117 24.986Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -11.954 30.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.963 11.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 2.963 11.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.836.863 -155.089Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -524.927 -2.433YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.068 60.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 244.558Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 244.558Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.068 -183.962Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -108.068 -152.133Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -31.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-400.403 -25.783Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-400.403 -25.783Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 -400.403 -25.783YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)803.465 -122.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)803.465 -122.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 40.472 163.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 843.937 40.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 843.937 40.472Finansal Yatırımlar5 1.849.118 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.849.118 0Ticari Alacaklar7 41.699.065 21.430.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 41.699.065 21.426.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 3.924Diğer Alacaklar8 1.102.022 906.758İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 1.086.683 906.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 15.339 0Peşin Ödenmiş Giderler10 281.995 91.989Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 530.732 5.805ARA TOPLAM46.306.869 22.475.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.306.869 22.475.596DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 143.192 133.969Kullanım Hakkı Varlıkları11 157.235 404.700Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 34.287 48.012TOPLAM DURAN VARLIKLAR334.714 586.681TOPLAM VARLIKLAR46.641.583 23.062.277KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 18.943 464.236Ticari Borçlar7 143.550 389.232Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 0 104.959Diğer Borçlar8 257.537 100.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.921 11.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.218.703 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 18.105 15.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 18.105 15.142ARA TOPLAM2.668.759 1.085.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.668.759 1.085.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 45.337 45.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.434 18.388Uzun Vadeli Karşılıklar15 49.978 59.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 49.978 59.027Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 8.209.334 4.042.975TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.311.083 4.165.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.979.842 5.251.340ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.661.741 17.810.937Ödenmiş Sermaye16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.332 10.131Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.332 10.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 5.332 10.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 13.800.806 17.843.835Net Dönem Karı veya Zararı25 17.855.603 -4.043.029TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.661.741 17.810.937TOPLAM KAYNAKLAR46.641.583 23.062.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 12.394.908 5.334.125TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.394.908 5.334.125BRÜT KAR (ZARAR)12.394.908 5.334.125Genel Yönetim Giderleri19 -6.970.443 -4.663.320Pazarlama Giderleri20 -1.520.785 -1.278.891Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 20.544.860 10.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -135.516 -4.450.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.313.024 -5.047.442Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 122.893 130.220Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -33.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.435.917 -4.950.731Finansman Gelirleri23 25.833 22.526Finansman Giderleri23 -219.887 -248.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.241.863 -5.176.365Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.386.260 1.133.336Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.218.703Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -4.167.557 1.133.336SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.855.603 -4.043.029DÖNEM KARI (ZARARI)25 17.855.603 -4.043.029Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.855.603 -4.043.029Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.799 9.662Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.799 9.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.198 -2.416Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi15 -5.997 12.078Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.799 9.662TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.850.804 -4.033.367Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.850.804 -4.033.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919809BIST