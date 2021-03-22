***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
22.03.2021 18:34
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.662 -4.043.029 -4.033.367 -4.033.367
Dönem Karı (Zararı)
25 -4.043.029 -4.043.029 -4.043.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.662
Sermaye Arttırımı
9.662 9.662
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.799 0 17.855.603 17.850.804 17.850.804
Dönem Karı (Zararı)
25 17.855.603 17.855.603 17.855.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.799 0 -4.799 -4.799
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 5.332 0 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.311.936 -157.522
Dönem Karı (Zararı)
17.855.603 -4.043.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 17.855.603 -4.043.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.470.685 -679.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 315.145 428.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.046 28.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -15.046 28.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.029 -2.663
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -2.205 -4.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 5.234 1.730
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.167.557 -1.133.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.489.425 4.567.581
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.849.118 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.273.727 4.356.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,7 -20.277.651 4.360.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.924 -3.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.264 -220.568
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,8 -179.925 49.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -15.339 -269.899
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -190.006 103.746
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -243.477 224.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-243.477 224.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -104.959 35.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.376.117 24.986
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.376.117 24.986
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -11.954 30.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.963 11.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 2.963 11.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.836.863 -155.089
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -524.927 -2.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.068 60.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 244.558
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 244.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.068 -183.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -108.068 -152.133
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -31.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.403 -25.783
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-400.403 -25.783
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -400.403 -25.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
803.465 -122.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
803.465 -122.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.472 163.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 843.937 40.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 843.937 40.472
Finansal Yatırımlar
5 1.849.118 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.849.118 0
Ticari Alacaklar
7 41.699.065 21.430.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 41.699.065 21.426.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 3.924
Diğer Alacaklar
8 1.102.022 906.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 1.086.683 906.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.339 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 281.995 91.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 530.732 5.805
ARA TOPLAM
46.306.869 22.475.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.306.869 22.475.596
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 143.192 133.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 157.235 404.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 34.287 48.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
334.714 586.681
TOPLAM VARLIKLAR
46.641.583 23.062.277
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 18.943 464.236
Ticari Borçlar
7 143.550 389.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 0 104.959
Diğer Borçlar
8 257.537 100.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.921 11.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.218.703 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.105 15.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.105 15.142
ARA TOPLAM
2.668.759 1.085.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.668.759 1.085.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 45.337 45.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.434 18.388
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 49.978 59.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 49.978 59.027
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 8.209.334 4.042.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.311.083 4.165.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.979.842 5.251.340
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.661.741 17.810.937
Ödenmiş Sermaye
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.332 10.131
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.332 10.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 5.332 10.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 13.800.806 17.843.835
Net Dönem Karı veya Zararı
25 17.855.603 -4.043.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.661.741 17.810.937
TOPLAM KAYNAKLAR
46.641.583 23.062.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 12.394.908 5.334.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.394.908 5.334.125
BRÜT KAR (ZARAR)
12.394.908 5.334.125
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.970.443 -4.663.320
Pazarlama Giderleri
20 -1.520.785 -1.278.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 20.544.860 10.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -135.516 -4.450.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.313.024 -5.047.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 122.893 130.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -33.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.435.917 -4.950.731
Finansman Gelirleri
23 25.833 22.526
Finansman Giderleri
23 -219.887 -248.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.241.863 -5.176.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.386.260 1.133.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.218.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.167.557 1.133.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.855.603 -4.043.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 17.855.603 -4.043.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.855.603 -4.043.029
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.799 9.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.799 9.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.198 -2.416
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
15 -5.997 12.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.799 9.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.850.804 -4.033.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.850.804 -4.033.367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919809
BIST