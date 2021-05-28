***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937Transferler-4.043.029 4.043.029Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.445 -77.736 -81.181 -81.181Dönem Karı (Zararı)-77.736 -77.736 -77.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.445 -3.445 -3.445Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 6.686 13.800.806 -77.736 17.729.756 17.729.756Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741Transferler17.805.603 -17.805.603Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.890.415 72.890.415 72.890.415Dönem Karı (Zararı)72.890.415 72.890.415 72.890.415Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 5.332 31.656.409 72.890.415 108.552.156 108.552.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI575.125 770.327Dönem Karı (Zararı)72.890.415 -77.736Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)72.890.415 -77.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.754.586 260.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler78.786 108.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.210 12.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.210 12.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 461Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -4.379Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 4.840Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 17.659.590 138.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.067.459 588.998Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.626.626 869.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -86.530.401 927.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -3.096.225 -57.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.992 -54.098İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.992 -43.433İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -10.665Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-256.384 -78.618Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.874 -48.625İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.874 -48.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.023 -85.332Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.349 1.005İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25.349 1.005Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.000.000 -27.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.218.703 12.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.218.703 12.202Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları577.542 771.359Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -2.417 -1.032YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-628.937 -17.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-80.286 -17.470Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-80.286 -17.470Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-548.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.159 -126.096Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-56.159 -126.096Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-56.159 -126.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-109.971 626.761NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-109.971 626.761DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ843.937 40.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ733.966 667.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 733.966 843.937Finansal Yatırımlar2.397.769 1.849.118Ticari Alacaklar131.325.691 41.699.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 128.229.466 41.699.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.096.225 0Diğer Alacaklar1.156.014 1.102.022İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.140.675 1.086.683İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.339 15.339Peşin Ödenmiş Giderler538.379 281.995Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 530.732ARA TOPLAM136.151.819 46.306.869TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.151.819 46.306.869DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar198.767 143.192Kullanım Hakkı Varlıkları106.591 157.235Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.856 34.287TOPLAM DURAN VARLIKLAR336.214 334.714TOPLAM VARLIKLAR136.488.033 46.641.583KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.121 18.943Ticari Borçlar199.424 143.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 199.424 143.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.023 0Diğer Borçlar282.886 257.537İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar282.886 257.537Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.011.921 11.921İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.011.921 11.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.914 2.218.703Kısa Vadeli Karşılıklar25.690 18.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25.690 18.105ARA TOPLAM2.557.979 2.668.759TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.557.979 2.668.759UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 45.337İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 45.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.434 6.434İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.434 6.434Uzun Vadeli Karşılıklar58.603 49.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar58.603 49.978Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 25.312.861 8.209.334TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.377.898 8.311.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.935.877 10.979.842ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.552.156 35.661.741Ödenmiş Sermaye7 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.332 5.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.332 5.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 5.332 5.332Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 31.656.409 13.800.806Net Dönem Karı veya Zararı72.890.415 17.855.603TOPLAM ÖZKAYNAKLAR108.552.156 35.661.741TOPLAM KAYNAKLAR136.488.033 46.641.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 90.293.511 2.565.038TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.293.511 2.565.038BRÜT KAR (ZARAR)90.293.511 2.565.038Genel Yönetim Giderleri9 -2.495.621 -1.167.183Pazarlama Giderleri9 -500.538 -361.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.320.596 31.866Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-81.520 -967.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.536.428 100.771FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.536.428 100.771Finansman Gelirleri42.728 11.516Finansman Giderleri-29.151 -51.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)90.550.005 60.523Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.659.590 -138.259Dönem Vergi (Gideri) Geliri-556.063 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.103.527 -138.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.890.415 -77.736DÖNEM KARI (ZARARI)72.890.415 -77.736Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları72.890.415 -77.736Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -3.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -3.445Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-4.306DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -3.445TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.890.415 -81.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları72.890.415 -81.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938604BIST