***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937Transferler-4.043.029 4.043.029Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.255 140.923 145.178 145.178Dönem Karı (Zararı)140.923 140.923 140.923Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.255 4.255 4.255Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 14.386 13.800.806 140.923 17.956.115 17.956.115Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.907.989 1.907.989 1.907.989Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.907.989 1.907.989 1.907.989Düzeltmelerden Sonraki Tutar4.000.000 5.332 13.800.806 19.763.592 37.569.730 37.569.730Transferler19.763.592 -19.763.592Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.013 105.841.457 105.815.444 105.815.444Dönem Karı (Zararı)105.841.457 105.841.457 105.841.457Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.013Kar Payları42.635 -445.993 -403.358 -403.358Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -20.681 42.635 33.118.405 105.841.457 142.981.816 142.981.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.202.287 2.515.739Dönem Karı (Zararı)105.841.457 140.923Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)105.841.457 140.923Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.342.846 196.109Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler164.867 215.008Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.108 10.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.108 10.925Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 1.197Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -3.721Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 4.918Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 27.170.871 -31.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-127.454.875 2.180.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.968.590 2.497.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,5 -126.432.119 2.493.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.536.471 3.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-435.356 -93.080İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-435.356 -82.703İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -10.377Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-68.264 -135.293Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler352.305 -102.129Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20.854 -77.125Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler144.176 116.428Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.500.000 -24.364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.729.428 2.517.271Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -527.141 -1.532YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.551.110 -30.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.599 -30.269Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.599 -30.269Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.446.511 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI390.770 -242.503Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri390.770 -242.503Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri390.770 -242.503YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.947 2.242.967NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.947 2.242.967DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ843.937 40.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ885.884 2.283.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 885.884 843.937Finansal Yatırımlar19 7.295.629 1.849.118Ticari Alacaklar169.769.992 41.699.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 168.131.184 41.699.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.638.808 0Diğer Alacaklar6 1.537.378 1.102.022İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.522.039 1.086.683İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.339 15.339Peşin Ödenmiş Giderler8 350.259 281.995Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12,17 0 220.018ARA TOPLAM179.839.142 45.996.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.839.142 45.996.155DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar189.473 143.192Kullanım Hakkı Varlıkları493.289 157.235Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.026 34.287Peşin Ödenmiş Giderler27.535 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR739.323 334.714TOPLAM VARLIKLAR180.578.465 46.330.869KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar455.050 18.943İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar455.050 18.943Kiralama İşlemlerinden Borçlar455.050 18.943Ticari Borçlar5 495.855 143.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 20.854 0Diğer Borçlar6 403.468 257.537Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.511.921 11.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 1.525.767 0Kısa Vadeli Karşılıklar31.863 18.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31.863 18.105ARA TOPLAM4.444.778 450.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.444.778 450.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 45.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.434 6.434Uzun Vadeli Karşılıklar43.328 49.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 43.328 49.978Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 33.102.109 8.209.334TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.151.871 8.311.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.596.649 8.761.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.981.816 37.569.730Ödenmiş Sermaye10 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.681 5.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.681 5.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.681 5.332Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 42.635 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.118.405 13.800.806Net Dönem Karı veya Zararı105.841.457 19.763.592Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.981.816 37.569.730TOPLAM KAYNAKLAR180.578.465 46.330.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 13.693.528 6.382.109 9.077.651 3.817.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.693.528 6.382.109 9.077.651 3.817.071BRÜT KAR (ZARAR)13.693.528 6.382.109 9.077.651 3.817.071Genel Yönetim Giderleri12,13 -5.650.495 -2.877.527 -3.154.874 -1.710.344Pazarlama Giderleri12,14 -1.903.213 -747.124 -1.402.675 -385.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 126.929.773 28.022 38.001.543 -3.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -176.636 -2.650.013 -95.116 -1.682.467ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.892.957 135.467 42.426.529 34.696Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.525 43.804 6.525 43.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.899.482 179.271 42.433.054 78.500Finansman Gelirleri16 147.611 31.523 104.883 20.007Finansman Giderleri16 -34.765 -100.892 -5.614 -49.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)133.012.328 109.902 42.532.323 49.379Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.170.871 31.021 -9.354.251 169.280Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -2.272.926 -1.716.863Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -24.897.945 31.021 -7.637.388 169.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)105.841.457 140.923 33.178.072 218.659DÖNEM KARI (ZARARI)105.841.457 140.923 33.178.072 218.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları105.841.457 140.923 33.178.072 218.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.681 4.255 0 7.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.851 5.319 0 9.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.170 -1.064 0 -1.925Dönem Vergi (Gideri) Geliri5.170 -1.064 0 -1.925Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.681 4.255 0 7.700TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.820.776 145.178 33.178.072 226.359Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları105.820.776 145.178 33.178.072 226.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958660BIST