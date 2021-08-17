***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 17:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.255 140.923 145.178 145.178
Dönem Karı (Zararı)
140.923 140.923 140.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.255 4.255 4.255
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 14.386 13.800.806 140.923 17.956.115 17.956.115
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.907.989 1.907.989 1.907.989
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.907.989 1.907.989 1.907.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.000.000 5.332 13.800.806 19.763.592 37.569.730 37.569.730
Transferler
19.763.592 -19.763.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.013 105.841.457 105.815.444 105.815.444
Dönem Karı (Zararı)
105.841.457 105.841.457 105.841.457
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.013
Kar Payları
42.635 -445.993 -403.358 -403.358
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -20.681 42.635 33.118.405 105.841.457 142.981.816 142.981.816
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.202.287 2.515.739
Dönem Karı (Zararı)
105.841.457 140.923
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
105.841.457 140.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.342.846 196.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
164.867 215.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.108 10.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.108 10.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 1.197
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -3.721
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 4.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 27.170.871 -31.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.454.875 2.180.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.968.590 2.497.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -126.432.119 2.493.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.536.471 3.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-435.356 -93.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-435.356 -82.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -10.377
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-68.264 -135.293
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
352.305 -102.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.854 -77.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.176 116.428
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.500.000 -24.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.729.428 2.517.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -527.141 -1.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.551.110 -30.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.599 -30.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.599 -30.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.446.511 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
390.770 -242.503
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
390.770 -242.503
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
390.770 -242.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.947 2.242.967
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.947 2.242.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
843.937 40.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
885.884 2.283.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 885.884 843.937
Finansal Yatırımlar
19 7.295.629 1.849.118
Ticari Alacaklar
169.769.992 41.699.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 168.131.184 41.699.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.638.808 0
Diğer Alacaklar
6 1.537.378 1.102.022
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.522.039 1.086.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.339 15.339
Peşin Ödenmiş Giderler
8 350.259 281.995
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12,17 0 220.018
ARA TOPLAM
179.839.142 45.996.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.839.142 45.996.155
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
189.473 143.192
Kullanım Hakkı Varlıkları
493.289 157.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.026 34.287
Peşin Ödenmiş Giderler
27.535 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
739.323 334.714
TOPLAM VARLIKLAR
180.578.465 46.330.869
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.050 18.943
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.050 18.943
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
455.050 18.943
Ticari Borçlar
5 495.855 143.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 20.854 0
Diğer Borçlar
6 403.468 257.537
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.511.921 11.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.525.767 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.863 18.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.863 18.105
ARA TOPLAM
4.444.778 450.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.444.778 450.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 45.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.434 6.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.328 49.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 43.328 49.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 33.102.109 8.209.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.151.871 8.311.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.596.649 8.761.139
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.981.816 37.569.730
Ödenmiş Sermaye
10 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.681 5.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.681 5.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.681 5.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 42.635 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.118.405 13.800.806
Net Dönem Karı veya Zararı
105.841.457 19.763.592
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.981.816 37.569.730
TOPLAM KAYNAKLAR
180.578.465 46.330.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 13.693.528 6.382.109 9.077.651 3.817.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.693.528 6.382.109 9.077.651 3.817.071
BRÜT KAR (ZARAR)
13.693.528 6.382.109 9.077.651 3.817.071
Genel Yönetim Giderleri
12,13 -5.650.495 -2.877.527 -3.154.874 -1.710.344
Pazarlama Giderleri
12,14 -1.903.213 -747.124 -1.402.675 -385.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 126.929.773 28.022 38.001.543 -3.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -176.636 -2.650.013 -95.116 -1.682.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.892.957 135.467 42.426.529 34.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.525 43.804 6.525 43.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.899.482 179.271 42.433.054 78.500
Finansman Gelirleri
16 147.611 31.523 104.883 20.007
Finansman Giderleri
16 -34.765 -100.892 -5.614 -49.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
133.012.328 109.902 42.532.323 49.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.170.871 31.021 -9.354.251 169.280
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.272.926 -1.716.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -24.897.945 31.021 -7.637.388 169.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.841.457 140.923 33.178.072 218.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.841.457 140.923 33.178.072 218.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
105.841.457 140.923 33.178.072 218.659
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.681 4.255 0 7.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.851 5.319 0 9.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.170 -1.064 0 -1.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5.170 -1.064 0 -1.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.681 4.255 0 7.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.820.776 145.178 33.178.072 226.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
105.820.776 145.178 33.178.072 226.359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958660
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