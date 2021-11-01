***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 17.810.937Transferler-4.043.029 4.043.029Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.928 -4.289.270 -4.286.342 -4.286.342Dönem Karı (Zararı)-4.289.270 -4.289.270 -4.289.270Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.928 2.928 2.928Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 13.059 13.800.806 -4.289.270 13.524.595 13.524.595Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.907.989 1.907.989 1.907.989Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.907.989 1.907.989 1.907.989Düzeltmelerden Sonraki Tutar4.000.000 5.332 13.800.806 19.763.592 37.569.730 37.569.730Transferler19.763.592 -19.763.592Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.150 145.377.537 145.377.537 145.377.537Dönem Karı (Zararı)145.377.537 145.377.537 145.377.537Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.150 -7.150 -7.150Kar Payları42.635 -445.993 -403.358 -403.358Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -20.681 42.635 33.118.405 105.841.457 182.536.760 182.536.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.670.612 4.005.762Dönem Karı (Zararı)145.377.537 -4.289.270Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)145.377.537 -4.289.270Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.385.521 -748.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler398.164 286.583Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.227 11.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.227 11.698Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.891 2.907Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9.004 4.815Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-4.113 -1.908Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 44.989.693 -1.049.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-174.905.324 9.181.367Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-162.954.297 7.162.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,5 -162.954.297 7.159.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 3.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -20.020.328 -120.167İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.934.231 -110.924İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-86.097 -9.243Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-84.489 -175.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler311.638 -260.092Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)40.080 -85.740Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler224.462 2.684.826Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -21.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.577.610 -3.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.577.610 -3.575Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.857.734 4.144.030Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -2.187.122 -138.268YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.041.243 -107.775Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-681.879 -107.775Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-681.879 -107.775Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.359.364 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-316.981 -294.868Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri86.377 -294.868Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri86.377 -294.868Ödenen Temettüler-403.358 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.312.388 3.603.119NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.312.388 3.603.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ843.937 40.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.156.325 3.643.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.156.323 843.937Finansal Yatırımlar20 5.208.482 1.849.118Ticari Alacaklar3,5 204.644.358 41.699.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar204.644.358 41.699.065Diğer Alacaklar6 21.122.350 1.102.022İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21.020.914 1.086.683İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar101.436 15.339Peşin Ödenmiş Giderler8 345.332 281.995Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar220.018ARA TOPLAM241.476.845 45.996.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR241.476.845 45.996.155DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar201.781 143.192Kullanım Hakkı Varlıkları396.465 157.235Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.183 34.287Peşin Ödenmiş Giderler8 21.152 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR639.581 334.714TOPLAM VARLIKLAR242.116.426 46.330.869KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 150.657 18.943İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar150.657 18.943Kiralama İşlemlerinden Borçlar150.657 18.943Ticari Borçlar5 451.075 143.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 30.546 0Diğer Borçlar6 481.999 257.537Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 11.921 11.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 6.456.093 0Kısa Vadeli Karşılıklar38.263 18.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 38.263 18.105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 5.180.000 0ARA TOPLAM12.800.554 450.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.800.554 450.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 45.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.434 6.434Uzun Vadeli Karşılıklar9 32.127 49.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar32.127 49.978Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 46.740.551 8.209.334TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.779.112 8.311.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.579.666 8.761.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar182.536.760 37.569.730Ödenmiş Sermaye11 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.818 5.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.818 5.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.818 5.332Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 264.499 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.896.542 13.800.806Net Dönem Karı veya Zararı145.377.537 19.763.592TOPLAM ÖZKAYNAKLAR182.536.760 37.569.730TOPLAM KAYNAKLAR242.116.426 46.330.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 48.261.724 10.031.348 34.568.196 3.649.239TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.261.724 10.031.348 34.568.196 3.649.239BRÜT KAR (ZARAR)48.261.724 10.031.348 34.568.196 3.649.239Genel Yönetim Giderleri14 -9.767.441 -4.521.517 -4.116.946 -1.643.990Pazarlama Giderleri15 -6.033.516 -1.107.922 -4.130.303 -360.798Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 165.140.315 201.071 38.210.542 173.049Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -5.376.616 -7.406.193 -5.199.980 -4.756.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)192.224.466 -2.803.213 59.331.509 -2.938.680Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.525 43.804 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)192.230.991 -2.759.409 59.331.509 -2.938.680Finansman Gelirleri17 324.940 97.930 252.888 66.407Finansman Giderleri17 -1.577 -160.572 -42.371 -59.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)192.554.354 -2.822.051 59.542.026 -2.931.953Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.176.815 -1.467.219 -20.005.944 -1.498.240Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.643.215 -2.516.474 -6.370.289 -2.516.474Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -38.533.600 1.049.255 -13.635.655 1.018.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)145.377.539 -4.289.270 39.536.082 -4.430.193DÖNEM KARI (ZARARI)145.377.539 -4.289.270 39.536.082 -4.430.193Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları145.377.539 -4.289.270 39.536.082 -4.430.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.640 2.928 56.321 -1.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-360 3.661 25.491 -1.658Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.000 -733 30.830 331Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36.000 -733 30.830 331Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.640 2.928 56.321 -1.327TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.413.179 -4.286.342 39.592.403 -4.431.520Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları145.413.179 -4.286.342 39.592.403 -4.431.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973821BIST