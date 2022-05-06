***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2022 01:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741
Transferler
17.855.603 -17.855.603
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.890.415 72.890.415 72.890.415
Dönem Karı (Zararı)
72.890.415 72.890.415 72.890.415
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 5.332 31.656.409 72.890.415 108.552.156 108.552.156
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 64.446 42.635 31.022.726 438.779.072 475.908.879 475.908.879
Transferler
438.779.072 -438.779.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.687.669 23.687.669 23.687.669
Dönem Karı (Zararı)
23.687.669 23.687.669 23.687.669
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 64.446 42.635 23.687.669 23.687.669 499.596.548 499.596.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.794.187 575.125
Dönem Karı (Zararı)
23.687.669 72.890.415
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.687.669 72.890.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.405.718 17.754.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
200.037 78.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.025 16.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
88.025 16.210
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.039.438 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.684.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.261.719 17.659.590
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.231.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.373.447 -90.067.459
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.702.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.882.910 -89.626.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.222.354 -86.530.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
339.444 -3.096.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.982 -53.992
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-325.338 -53.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
150.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-250.998 -256.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
336.507 55.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.042 7.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-687.071 25.349
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-18.355 2.000.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.992.578 -2.218.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.992.578 -2.218.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.091.496 577.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.702.691 -2.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.197.643 -628.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -80.286
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -80.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.197.643 -548.651
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.197.643 -548.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-534.227 -56.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-534.227 -56.159
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-534.227 -56.159
Ödenen Temettüler
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.526.057 -109.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.526.057 -109.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.168.055 843.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.641.998 733.966
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.641.998 23.168.055
Finansal Yatırımlar
5 19.857.759 8.471.506
Ticari Alacaklar
6 592.614.157 542.499.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 592.264.897 541.810.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 349.260 688.704
Diğer Alacaklar
7 25.560.519 24.346.099
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 25.445.782 24.081.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 114.737 265.093
Peşin Ödenmiş Giderler
9 765.045 552.629
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
ARA TOPLAM
653.439.478 599.037.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
653.439.478 599.037.710
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 1.422.957 286.891
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.352.456 494.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.786 23.678
Peşin Ödenmiş Giderler
9 285.851 247.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.066.050 1.052.316
TOPLAM VARLIKLAR
657.505.528 600.090.026
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
717.502 973.804
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
717.502 973.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
717.502 973.804
Ticari Borçlar
6 4.107.427 3.770.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.107.427 3.770.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 25.751 26.793
Diğer Borçlar
7 812.621 1.499.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 19.537 5.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 793.084 1.494.689
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.309.070 5.702.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 129.381 53.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
129.381 53.475
ARA TOPLAM
10.101.752 12.039.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.101.752 12.039.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.663.371 9.978
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.663.371 9.978
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.663.371 9.978
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1 6.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
135.989 5.070.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 135.989 123.870
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 0 4.946.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 146.007.867 107.055.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.807.228 112.141.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.908.980 124.181.148
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
499.596.548 475.908.878
Ödenmiş Sermaye
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
64.446 64.445
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.446 64.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.446 64.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 42.635 42.635
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
469.801.798 31.022.726
Net Dönem Karı veya Zararı
23.687.669 438.779.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
499.596.548 475.908.878
TOPLAM KAYNAKLAR
657.505.528 600.090.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 69.168.910 90.293.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.168.910 90.293.511
BRÜT KAR (ZARAR)
69.168.910 90.293.511
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -5.447.802 -2.495.621
Pazarlama Giderleri
16,18 -1.651.108 -500.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.089.151 3.320.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-521.860 -81.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.637.291 90.536.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.637.291 90.536.428
Finansman Gelirleri
1.373.176 42.728
Finansman Giderleri
-61.079 -29.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.949.388 90.550.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.261.719 -17.659.590
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.309.070 -556.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -38.952.649 -17.103.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.687.669 72.890.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.687.669 72.890.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.687.669 72.890.415
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.687.669 72.890.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.687.669 72.890.415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027031
BIST