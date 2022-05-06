***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741Transferler17.855.603 -17.855.603Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.890.415 72.890.415 72.890.415Dönem Karı (Zararı)72.890.415 72.890.415 72.890.415Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 5.332 31.656.409 72.890.415 108.552.156 108.552.156Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 64.446 42.635 31.022.726 438.779.072 475.908.879 475.908.879Transferler438.779.072 -438.779.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.687.669 23.687.669 23.687.669Dönem Karı (Zararı)23.687.669 23.687.669 23.687.669Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 64.446 42.635 23.687.669 23.687.669 499.596.548 499.596.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.794.187 575.125Dönem Karı (Zararı)23.687.669 72.890.415Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.687.669 72.890.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.405.718 17.754.586Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler200.037 78.786Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler88.025 16.210Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler88.025 16.210Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.039.438 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.684.235Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler43.261.719 17.659.590Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-47.231.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.373.447 -90.067.459Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.702.018Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.882.910 -89.626.626İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.222.354 -86.530.401İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)339.444 -3.096.225Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-174.982 -53.992İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-325.338 -53.992İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)150.356Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-250.998 -256.384Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler336.507 55.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.042 7.023Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-687.071 25.349Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-18.355 2.000.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.992.578 -2.218.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.992.578 -2.218.676Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.091.496 577.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.702.691 -2.417YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.197.643 -628.937Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -80.286Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -80.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.197.643 -548.651Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.197.643 -548.651Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-534.227 -56.159Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-534.227 -56.159Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-534.227 -56.159Ödenen TemettülerYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.526.057 -109.971NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.526.057 -109.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.168.055 843.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.641.998 733.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.641.998 23.168.055Finansal Yatırımlar5 19.857.759 8.471.506Ticari Alacaklar6 592.614.157 542.499.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 592.264.897 541.810.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 349.260 688.704Diğer Alacaklar7 25.560.519 24.346.099İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 25.445.782 24.081.006İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 114.737 265.093Peşin Ödenmiş Giderler9 765.045 552.629Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarARA TOPLAM653.439.478 599.037.710TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR653.439.478 599.037.710DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 1.422.957 286.891Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.352.456 494.476Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.786 23.678Peşin Ödenmiş Giderler9 285.851 247.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.066.050 1.052.316TOPLAM VARLIKLAR657.505.528 600.090.026KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar717.502 973.804İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar717.502 973.804Kiralama İşlemlerinden Borçlar717.502 973.804Ticari Borçlar6 4.107.427 3.770.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.107.427 3.770.920Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 25.751 26.793Diğer Borçlar7 812.621 1.499.692İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 19.537 5.003İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 793.084 1.494.689Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 4.309.070 5.702.691Kısa Vadeli Karşılıklar13 129.381 53.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar129.381 53.475ARA TOPLAM10.101.752 12.039.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.101.752 12.039.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.663.371 9.978İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.663.371 9.978Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.663.371 9.978Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1 6.434Uzun Vadeli Karşılıklar135.989 5.070.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 135.989 123.870Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 0 4.946.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 146.007.867 107.055.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.807.228 112.141.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER157.908.980 124.181.148ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar499.596.548 475.908.878Ödenmiş Sermaye14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)64.446 64.445Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)64.446 64.445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)64.446 64.445Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 42.635 42.635Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları469.801.798 31.022.726Net Dönem Karı veya Zararı23.687.669 438.779.072TOPLAM ÖZKAYNAKLAR499.596.548 475.908.878TOPLAM KAYNAKLAR657.505.528 600.090.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 69.168.910 90.293.511TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.168.910 90.293.511BRÜT KAR (ZARAR)69.168.910 90.293.511Genel Yönetim Giderleri16,17 -5.447.802 -2.495.621Pazarlama Giderleri16,18 -1.651.108 -500.538Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.089.151 3.320.596Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-521.860 -81.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.637.291 90.536.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.637.291 90.536.428Finansman Gelirleri1.373.176 42.728Finansman Giderleri-61.079 -29.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.949.388 90.550.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.261.719 -17.659.590Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -4.309.070 -556.063Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -38.952.649 -17.103.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.687.669 72.890.415DÖNEM KARI (ZARARI)23.687.669 72.890.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.687.669 72.890.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.687.669 72.890.415Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.687.669 72.890.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027031BIST