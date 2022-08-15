***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.907.989 1.907.989 1.907.989Transferler19.763.592 -19.763.592Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.013 105.841.457 105.841.457 105.841.457Dönem Karı (Zararı)105.841.457 105.841.457 105.841.457Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.013Kar Payları42.635 -445.993 -403.358 -403.358Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -20.681 42.635 33.118.405 105.841.457 142.981.816 142.981.816Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 64.445 42.635 31.022.726 438.779.072 475.908.878 475.908.878Transferler4.597.701 434.181.371 -438.779.072 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)121.783.393 121.783.393 121.783.393Dönem Karı (Zararı)121.783.393 121.783.393 121.783.393Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Kar Payları-34.500.000 -34.500.000 -34.500.000Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 64.445 4.640.336 430.704.097 121.783.393 564.692.271 564.692.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.948.925 -244.274Dönem Karı (Zararı)121.783.393 105.841.457Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)121.783.393 105.841.457Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-76.662.083 -96.693.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 446.531 164.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler256.343 7.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler256.343 7.108Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 -1.615.908 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler76.216.643 27.170.871Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-151.965.692 -124.036.498İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.115.607 -8.864.938Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-16.211.690 -5.446.511Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.759.155 -4.932.092İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.786.756 -2.395.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)27.601 -2.536.471Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.280.237 352.305Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 144.176Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.135.475 1.017.184Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18.135.475 1.017.184Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.005.703 282.867Alınan Faiz20 1.615.908Kira Ödemeleri-620.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -10.140Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.042.135 -527.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.779.220 -104.599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.779.220 -104.599Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.779.220 -104.599Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.000.000 390.770Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 390.770Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 390.770Ödenen Temettüler14 -34.500.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 1.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.830.295 41.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.830.295 41.897DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.168.055 843.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.337.760 885.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.337.760 23.168.055Finansal Yatırımlar5 24.683.196 8.471.506Ticari Alacaklar6 701.224.268 542.499.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 700.563.165 541.810.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 661.103 688.704Diğer Alacaklar7 3.967.660 24.346.099İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.190.165 24.081.006İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 777.495 265.093Peşin Ödenmiş Giderler9 993.734 552.629Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarARA TOPLAM748.206.618 599.037.710TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR748.206.618 599.037.710DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 1.855.559 286.891Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.518.151 494.476Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 23.678Peşin Ödenmiş Giderler9 1.505.326 247.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.879.036 1.052.316TOPLAM VARLIKLAR754.085.654 600.090.026KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar670.107 973.804İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar670.107 973.804Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 670.107 973.804Ticari Borçlar6 1.490.683 3.770.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.490.683 3.770.920Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 48.206 26.793Diğer Borçlar7 1.376.328 1.499.692İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 42.036 5.003İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.334.292 1.494.689Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.921Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 7.039.502 5.702.691Kısa Vadeli Karşılıklar13 101.277 53.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar101.277 53.475ARA TOPLAM10.726.103 12.039.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.726.103 12.039.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.919.514 9.978İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.919.514 9.978Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.919.514 9.978Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 6.434Uzun Vadeli Karşılıklar4.854.851 5.070.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 253.056 123.870Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.601.795 4.946.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 171.892.915 107.055.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.667.280 112.141.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER189.393.383 124.181.148ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar564.692.271 475.908.878Ödenmiş Sermaye14 7.500.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)64.445 64.445Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)64.445 64.445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)64.445 64.445Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.640.336 42.635Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları430.704.097 31.022.726Net Dönem Karı veya Zararı121.783.393 438.779.072TOPLAM ÖZKAYNAKLAR564.692.271 475.908.878TOPLAM KAYNAKLAR754.085.654 600.090.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 211.985.901 137.730.026 142.816.991 9.077.651TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)211.985.901 137.730.026 142.816.991 9.077.651BRÜT KAR (ZARAR)211.985.901 137.730.026 142.816.991 9.077.651Genel Yönetim Giderleri16,17 -12.995.284 -5.650.495 -7.547.482 -3.154.874Pazarlama Giderleri16,18 -12.015.775 -1.903.213 -10.364.667 -1.402.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 10.578.519 2.893.275 6.489.368 38.001.543Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.202.713 -176.636 -680.853 -95.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)196.350.648 132.892.957 130.713.357 42.426.529Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler58.947 6.525 58.947 6.525FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)196.409.595 132.899.482 130.772.304 42.433.054Finansman Gelirleri20 1.615.908 147.611 278.344 104.883Finansman Giderleri20 -25.467 -34.765 0 -5.614SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)198.000.036 133.012.328 131.050.648 42.532.323Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-76.216.643 -27.170.871 -32.954.924 -9.354.251Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -11.378.946 -2.272.926 -7.069.876 -1.716.863Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -64.837.697 -24.897.945 -25.885.048 -7.637.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)121.783.393 105.841.457 98.095.724 33.178.072DÖNEM KARI (ZARARI)121.783.393 105.841.457 98.095.724 33.178.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları121.783.393 105.841.457 98.095.724 33.178.072Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -20.681 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.851Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 5.170 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.170Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -20.681 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)121.783.393 105.820.776 98.095.724 33.178.072Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları121.783.393 105.820.776 98.095.724 33.178.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055689BIST