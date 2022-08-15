***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 21:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 5.332 13.800.806 17.855.603 35.661.741 35.661.741
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.907.989 1.907.989 1.907.989
Transferler
19.763.592 -19.763.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.013 105.841.457 105.841.457 105.841.457
Dönem Karı (Zararı)
105.841.457 105.841.457 105.841.457
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.013
Kar Payları
42.635 -445.993 -403.358 -403.358
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -20.681 42.635 33.118.405 105.841.457 142.981.816 142.981.816
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 64.445 42.635 31.022.726 438.779.072 475.908.878 475.908.878
Transferler
4.597.701 434.181.371 -438.779.072 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
121.783.393 121.783.393 121.783.393
Dönem Karı (Zararı)
121.783.393 121.783.393 121.783.393
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kar Payları
-34.500.000 -34.500.000 -34.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 64.445 4.640.336 430.704.097 121.783.393 564.692.271 564.692.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.948.925 -244.274
Dönem Karı (Zararı)
121.783.393 105.841.457
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
121.783.393 105.841.457
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.662.083 -96.693.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 446.531 164.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
256.343 7.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
256.343 7.108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.615.908 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.216.643 27.170.871
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-151.965.692 -124.036.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.115.607 -8.864.938
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-16.211.690 -5.446.511
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.759.155 -4.932.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.786.756 -2.395.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.601 -2.536.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.280.237 352.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 144.176
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.135.475 1.017.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.135.475 1.017.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.005.703 282.867
Alınan Faiz
20 1.615.908
Kira Ödemeleri
-620.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -10.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.042.135 -527.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.779.220 -104.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.779.220 -104.599
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.779.220 -104.599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.000.000 390.770
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 390.770
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 390.770
Ödenen Temettüler
14 -34.500.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.830.295 41.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.830.295 41.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.168.055 843.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.337.760 885.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.337.760 23.168.055
Finansal Yatırımlar
5 24.683.196 8.471.506
Ticari Alacaklar
6 701.224.268 542.499.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 700.563.165 541.810.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 661.103 688.704
Diğer Alacaklar
7 3.967.660 24.346.099
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.190.165 24.081.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 777.495 265.093
Peşin Ödenmiş Giderler
9 993.734 552.629
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
ARA TOPLAM
748.206.618 599.037.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
748.206.618 599.037.710
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 1.855.559 286.891
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.518.151 494.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 23.678
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.505.326 247.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.879.036 1.052.316
TOPLAM VARLIKLAR
754.085.654 600.090.026
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
670.107 973.804
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
670.107 973.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 670.107 973.804
Ticari Borçlar
6 1.490.683 3.770.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.490.683 3.770.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 48.206 26.793
Diğer Borçlar
7 1.376.328 1.499.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 42.036 5.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.334.292 1.494.689
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 7.039.502 5.702.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 101.277 53.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
101.277 53.475
ARA TOPLAM
10.726.103 12.039.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.726.103 12.039.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.919.514 9.978
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.919.514 9.978
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.919.514 9.978
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 6.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.854.851 5.070.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 253.056 123.870
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.601.795 4.946.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 171.892.915 107.055.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.667.280 112.141.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.393.383 124.181.148
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
564.692.271 475.908.878
Ödenmiş Sermaye
14 7.500.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
64.445 64.445
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.445 64.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.445 64.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.640.336 42.635
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
430.704.097 31.022.726
Net Dönem Karı veya Zararı
121.783.393 438.779.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
564.692.271 475.908.878
TOPLAM KAYNAKLAR
754.085.654 600.090.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 211.985.901 137.730.026 142.816.991 9.077.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
211.985.901 137.730.026 142.816.991 9.077.651
BRÜT KAR (ZARAR)
211.985.901 137.730.026 142.816.991 9.077.651
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -12.995.284 -5.650.495 -7.547.482 -3.154.874
Pazarlama Giderleri
16,18 -12.015.775 -1.903.213 -10.364.667 -1.402.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.578.519 2.893.275 6.489.368 38.001.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.202.713 -176.636 -680.853 -95.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.350.648 132.892.957 130.713.357 42.426.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
58.947 6.525 58.947 6.525
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
196.409.595 132.899.482 130.772.304 42.433.054
Finansman Gelirleri
20 1.615.908 147.611 278.344 104.883
Finansman Giderleri
20 -25.467 -34.765 0 -5.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.000.036 133.012.328 131.050.648 42.532.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-76.216.643 -27.170.871 -32.954.924 -9.354.251
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -11.378.946 -2.272.926 -7.069.876 -1.716.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -64.837.697 -24.897.945 -25.885.048 -7.637.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
121.783.393 105.841.457 98.095.724 33.178.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.783.393 105.841.457 98.095.724 33.178.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
121.783.393 105.841.457 98.095.724 33.178.072
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -20.681 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 5.170 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -20.681 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.783.393 105.820.776 98.095.724 33.178.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
121.783.393 105.820.776 98.095.724 33.178.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055689
BIST