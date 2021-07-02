***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68,23 % 0,01Fon Yönetim Ücreti1.161,05 % 0,09Hisse Senedi Komisyonu27,27 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu94,68 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu101,99 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4,85 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96,65 % 0,01TOPLAM GİDERLER1.554,72 % 0,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.228.093,4 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945981BIST