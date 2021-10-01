***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklama2021-3. 3 aylık bildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.651,03 % 0,02Fon Yönetim Ücreti66.871,21 % 0,39Hisse Senedi Komisyonu2.806,65 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.477,83 % 0,06Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.723,99 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar222,88 % 0Türev Araçlar Komisyonu10.082,83 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.378,73 % 0,03TOPLAM GİDERLER101.215,15 % 0,59DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.952.596,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966050BIST