***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklama2022-6 aylıkGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.893 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.635,56 % 0Fon Yönetim Ücreti75.549,85 % 0,04Hisse Senedi Komisyonu15.144,63 % 0,05Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.066,05 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar7.660,74 % 0Türev Araçlar Komisyonu16.790,41 % 0,15Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.318,71 % 0,01TOPLAM GİDERLER129.058,95 % 0,25DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.067.625,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042735BIST